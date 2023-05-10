去年開始在義守校園中常會看見令人動容的景象，就讀「傳播與設計學院」數位多媒體設計學系一年級的武旭丞，因患有罕見疾病「裘馨氏」肌肉萎縮症，上下學都以輪椅代步，因此求學路上不是外婆，就是媽媽或阿姨陪伴上學，“愛相隨”滋養著武旭丞不向命運低頭的決心與毅力；在母親節前夕，武旭丞感謝外婆、媽媽與阿姨的陪伴與無限支持。

自認「裘馨」不「囚心」的武旭丞，積極上進的表現，高中時還因此獲得「2020年的總統教育獎」肯定；高中以前不曾接觸美術領域的武旭丞，因喜歡打電動與看漫畫，渴望能設計專屬自己特色的虛擬直播主，於是在高中時加入動漫研究社，又在家人支持下，參與校外的美術課程，加強繪圖創作的實力，從零到有的努力，武旭丞說勤奮去做就對了。武旭丞即便因身體關節攣縮變形，雙手無力握筆有如千斤重，但報考大學時，毅然決然選擇需要大量雙手操作電腦繪圖的數媒系，因為「不想被身體侷限，那麼想法就不能被侷限」，所以他在繪圖的世界中努力伸展生命的廣度，因為「勤奮努力，一再練習，很多事自然就不難了」，武旭丞眼神肯定的這麼說。

就讀義守大學數媒系的武旭丞，上下學都以輪椅代步，求學路上不是外婆，就是媽媽或阿姨陪伴上學，親情的支援是最動人的力量(照片來源：義守大學提供)。

雙手漸漸越來越沒力氣，繪圖握筆或操作滑鼠太久手都會痠痛，所以武旭丞總是比其他人多花一倍的時間創作，他說，「從來沒想過要放棄，因為只要常練習，一切都不是問題，很累的時候偷懶玩一下電動就好了」，言談中散發自信的光芒，更訴說武旭丞的耀眼表現，其實是來自於嚴謹的自我要求與親情的支持。武旭丞的媽媽說，當初旭丞決定選擇義大數媒系時，大家都很擔心他無法應付繁重的動漫設計繪圖相關課程，但在與旭丞溝通後發現，學習可與興趣結合，還能學到專業技能並投入未來職場，兒子都無所畏懼了，那麼家人當然全力支持，所以即便工作再繁忙，武媽媽與阿姨輪流陪著武旭丞到校上課，陪伴的力量，支持著武旭丞勇敢的發掘生命的精彩。

深受媽媽、外婆與阿姨的照顧，武旭丞在母親節前夕，想對她們說母親節快樂。(照片/義守大學提供)

旭丞即便因身體關節攣縮變形，雙手無力握筆有如千斤重，但為了追求興趣，毅然決然選擇就讀需要大量雙手操作電腦繪圖的數媒系，更努力伸展生命的廣度。(照片/義守大學提供)

面對繁忙的課業，武旭丞從不把行動不便當作是藉口與阻礙，數媒系主任孫志彬說，武旭丞在課堂上的表現相當積極，甚至也參與了「2022年臺日原創動漫設計競賽」，展現動漫原創設計的能量與創意。「路沒辦法走，自己就要想辦法轉變」，武旭丞努力的學習、一再的練習，在人生的道路上，轉了一個彎，看見柳暗花明又一村的精彩，而這份精彩，正是送給媽媽、阿姨與外婆最好的母親節禮物。