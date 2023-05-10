夢想淘心室5月10日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到芒果要的就是你，第二屆學姊章馨文。叫好又叫座的湖南衛視實習「芒果要的就是你」，因疫情停辦三年，今年再度重啟，對於傳播系所學生來說是一個非常難得的機會，但名額只有50位，平均只有百分之五的錄取率要如何準備？第二屆熟芒果章馨文，在節目中分享當年參加徵選時勝出的心路歷程及小撇步。

個性獨立的熟芒果章馨文是敏銳度高的天蠍座，目前從事導播(自由接案工作者)的工作，畢業於淡江大眾傳播研究所，喜歡吃韓式料理。她認為自己人生的歷程就像釋迦，不斷的剝皮與吐籽，就像她透過不斷的嘗試，撥開自身內心，知道了自己想走的道路。

令人意外的是，馨文其實高中讀的是商職，選擇學校時，從一開始遵從父母的建議，發現那不是自己的所愛，因爲愛看電視對廣電產業非常有憧憬，最終進入輔仁大學的大傳系，開始在傳播界築夢。

談到如何被芒果TV實習活動吸引？最主要是因為當時的節目「完美假期」、「爸爸去哪兒」非常火，同年紀的同學也都在看。自己在準備報名影片的時候，花了不少時間與心思寫腳本、拍攝影片講述自己對湖南衛視的了解，及為何想參加實習活動，充分展現了要去實習的企圖心，甚至是在這產業的想法，與未來想成為怎樣的自己，才打敗眾多參賽者獲得進入湖南廣電旗下的湖南娛樂台實習機會。

最後，芒果要的就是你第二屆學姐章馨文給予青芒果的三個建議：第一，清楚自己志向，例如她當初就非常想與芒果TV的前輩進行交流，拓展眼界；第二，一旦選上必須要主動一點，因現場工作人員都非常忙碌，主動詢問有什麼需要幫忙的，比較容易進入最佳狀況，與學習到更多實用技巧；第三則是要保持心胸開闊，接收許多新的知識，體驗當地不同的文化和專業術語。想知道更多關於熟芒果學姊章馨文說了什麼秘法？更多精彩的海選小撇步都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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