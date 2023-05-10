教育部111學年度「大專校院創業實戰模擬學習平臺」提案競賽成績揭曉，龍華科技大學資訊網路工程系學生沈育愷、林晟楷、王文龍、黃雅各、李冠霖與蔡子晨，由系上王昱晟助理教授指導下，成立「Gaiabit毛焦點」創業團隊，從參賽310組團隊中脫穎而出，獲選補助新台幣10萬元，表現值得鼓勵。

隨著全球創業熱潮逐漸擴展至大學校園，創新創業教育已成為各國高教體系重要推動目標。教育部自101年推動「大專校院創新創業扎根計畫」，109年更名為「大專校院推動創新創業教育計畫」，目的在提高大專校院創新創業課程品質，建立完善的校園創新創業人才培育系統，並激勵教師發展創新教學模式，以培育具有創業家精神人才。

龍華科大資網系參賽團隊「Gaiabit毛焦點」工作室，通過精心製作的募資影片、募資文案撰寫和創新的遠端認養平台開發，與71所大專院校、310支參賽隊伍展開激烈競爭。「Gaiabit毛焦點」團隊在「資通訊領域」贏得了最高注資金額共1,268萬2,135元，其中教練團的注資額高達467萬2,000元。最後，團隊的優異表現順利獲得新台幣10萬元的補助獎金，令人稱讚和鼓舞，充分展現他們在創業領域的潛力，為龍華科大與資網系帶來榮耀。

「Gaiabit毛焦點」團隊在「資通訊領域」贏得了最高注資金額共1,268萬2,135元。(照片/龍華科大提供)

「Gaiabit毛焦點」工作室提出的是創新軟硬體整合的系統平台方案，目的在解決流浪貓狗帶來的交通意外和環境髒亂等問題。該方案透過軟硬體整合，可有效減輕流浪動物收容所的經濟壓力、提高認養率並降低棄養率。該平台展示了各地的流浪貓狗資訊，讓人們可以找到想要幫助或認養的流浪貓狗。

此外，該方案通過硬體裝置進行遠端認養和互動，讓流浪貓狗在沒有家的情況下仍能感受到滿滿的愛，透過這一創新方案，「Gaiabit毛焦點」工作室不僅關注流浪動物的福祉，也為收容所和飼主提供了有效的解決方案，展示了他們在解決社會問題上的創意和潛力。

隊長沈育愷表示，團隊從默默無名到獲得全國創意行銷實務競賽季軍、獲選教育部「大專校院創業實戰模擬學習平臺」補助新台幣10萬獎金，對團隊來說是非常大的肯定，非常感謝學校從以前到現在相關競賽的費用補助、「數位內容技術研發中心」提供設備完善的錄音室，讓團隊能夠錄製高品質的募資影片，更感謝王昱晟老師認真指導，以及系上師長們無私地傳授各方面的知識與實務技能。同時也希望藉由團隊開發的產品，帶給流浪動物有個屬於自己溫暖的家，最終希望有朝一日能追隨臺灣創業前輩們的腳步，前往美國CES消費性電子展對全世界展現我們的優良產品。

指導老師資網系王昱晟助理教授表示，「Gaiabit毛焦點」工作室有目前成績，除了團隊願意克服許多困難參加競賽，以提升自身能力，並透過競賽從中反思學習與獲得實務經驗外，更歸功於龍華科大工程學院與資網系所開設的電腦資訊工程與網路技術發展等專業教學，進一步擁有創新與跨領域整合能力。團隊成員並且學會進行田野調查，從而提供更貼近人們需求並優化生活的產品。

正是因為這些努力，「Gaiabit毛焦點」工作室在全國眾多團隊中脫穎而出，榮獲教育部新台幣10萬元補助獎金。這也體現團隊在專業知識與實務經驗上的整合與努力，顯示出他們對創新產品開發的堅持與毅力。期盼他們在未來的就業或創業生涯中，能夠發揮創業家精神，運用所學專業知識與技能，開創新的商機。.