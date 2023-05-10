靜修中學的高三學生在畢業前夕，發起「動起來，守護流浪毛小孩」愛心排球賽活動。希望藉由舉辦師生間的友誼賽，號召師生觀賽，並將門票所得5,000元全數購買狗食，捐助守護流浪狗的「卓媽媽狗園」。狗園負責人卓媽媽看見學生自發性的善舉，不禁感動落淚。

靜修中學的同學們，仔細聽取卓媽媽狗園環境清潔注意事項，並協助整潔。(照片/靜修中學提供)

卓媽媽原來是珠心算老師，本著愛護生命的心，靠著自己的積蓄照顧流浪狗。狗園最盛時期曾同時收容150隻流浪犬。照顧流浪犬30年來，堅持不收金援，只接受物資，老狗醫療費全靠自己的一對兒女。目前園中只剩16隻老狗，希望以棉薄之力陪伴牠們走最後一程。由於卓媽媽不擅長使用電腦，狗園也沒有任何宣傳，都是靠網友分享，口耳相傳，因此這次收到學生們的愛心，格外感謝。

本次愛心排球賽的策劃全由高三學生一手包辦，為增加活動的趣味性，現場還提供了摸彩活動，全校師生熱烈迴響。本次球賽票價設定為20元，比賽陣容高手雲集，由學生遴選出球員，加上球技出色的老師們，共組二支隊伍進行比賽。師生以實際行動投入公益，切磋球技的同時也能響應愛心，皆樂在其中。

學生們於賽後將募得款項購買狗食，親送罐頭到卓媽媽狗園。(照片/靜修中學提供)

校方表示這次的活動，除了可以讓學生真正體會幫助他人的意念，同時能增進師生間的共融，也和靜修中學六年一貫的生命教育主軸相呼應。學生們於賽後將募得款項購買狗食，親送罐頭到卓媽媽狗園，並協助狗場的環境整潔，更感受到毛小孩的熱情與生命力。師生均期待明年能再次讓全校動起來，一同守護流浪毛小孩。