國際護師節前夕，慈濟科技大學舉辦第32屆加冠典禮，共392位護理科系二年級學生（四技163人、五專229人）齊聲宣誓「發揮護理專業的服務熱誠，宏揚人傷我痛的慈濟精神」。因為從六月起，護理系學生將前往醫院實習，不但應用專業理論所學，更要從臨床第一線，體現護理的價值。

當老師親自為學生戴上護師帽的這一刻，也讓在場觀禮或遠在網路另一端的爸媽，同步見證孩子踏入護理生涯的里程碑。因為，加冠代表護理系學生將踏出校園，背負起照顧病患的責任，更點亮盞盞心燈，傳承視病如親的護理精神。特別的是，加冠現場不但有105位原住民、30位新住民子女第二代（越南、印尼、中國大陸），還有60位「男」丁格爾。

慈濟科技大學校長羅文瑞表示，臨床接觸病患，是磨練、提升的開始。(照片/慈濟科技大學提供)

身為宣誓代表的護理系二年級學生陳怡燕（越南籍新住民第二代）說，曾目睹奶奶生病住院、轉院多次、花費許多時間才找到病因（膽囊破裂），最後卻仍因病情延誤而過世。即將踏入臨床實習，不但要克服未知的恐懼，更要時時提醒自己，「求知若渴、不斷進取、自我要求」，才能成為理想中的護理師。

新冠肺炎疫情導致這三年大型活動都停擺，甚至，一度把臨床實習改為遠端線上。慈濟科技大學校長羅文瑞表示，「沒有遇到困難，代表不夠認真：沒有碰到挫折，代表沒有進步！」能夠踏入臨床，面對面接觸病患，一定比在學校上課還要辛苦，卻也是磨練、提升的開始。

現場392生齊聲宣誓。(照片/慈濟科技大學提供)

護理系主任張紀萍提到，加冠典禮是非常有意義的時刻，也是護理系學生的大日子。因為，能接受加冠，代表大家都通過了學理的基本考驗，期待學生把握實習階段，展現出專業、使命感和責任心。慈濟醫療財團法人護理委員會主任委員章淑娟提醒學生，一旦踏入臨床實習，有任何問題都要主動發問，也要把病患當成老師，在照護的過程中好好學習。