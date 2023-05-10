人與動植物和環境之「多元健康」創新議題，愈來愈受到重視，其在產學研之發展潛力相當大，臺灣大學多元健康領域教學推動中心與生物資源暨農學院今天（11日）在台大農經大講堂舉辦「多元健康之展望論壇」，邀集五十位產官學界探討多元健康議題，吸引二百多人熱烈參與，這項論壇明天繼續以「動物植物健康」為主題，延續今天栽專家學者熱烈討論「綠色健康」的主軸。

多元健康展望論壇是教育部資訊及與科技教育司「 精準健康產業跨領域人才培育計畫 」其中一項執行計畫，由臺灣大學多元健康推動中心執行。該計畫總主持人錢宗良教授在論壇開幕儀式表示，為推廣同一健康（One health）之理念，臺灣大學多元健康領域教學推動中心與生物資源暨農學院，於5月10、11日舉辦「多元健康之展望論壇」，希望透過跨校、跨領域、跨產業之交流，共同探究人與動植物和環境之「多元健康」創新議題及其在產學研之發展潛力。

台大教務長王泓仁在多元健康展望論壇開幕儀式致詞表示，多元健康在社會面及產業面需求非常廣。(照片/台大多元健康領域教學推動中心提供)

臺灣大學教務長王泓仁致詞表示，多元健康在產業需求及社會需求都是現今迫切的議題。他說，氣候變遷、人口集居、社會結構改變，等導致全球高溫、環境惡化、空間擁擠、生活節奏快速，嚴重衝擊人類、生物和環境健康。

與會學者專家在論壇上熱烈討論，人與動植物和環境之「多元健康」創新議題。(照片/台大多元健康領域教學推動中心提供)

同一健康的理念（One health）是涉及人類、動物、環境衛生保健各個方面的一種跨學科跨地域（國家、地區、全球）協作和交流的新策略，致力於共同促進人和動物健康，維護和改善生態環境，也有研究者把植物健康也加入到同一健康的框架當中。

連續兩天的「多元健康之展望論壇」分別以「綠色健康」、「動植物健康」為主軸之活動，邀請近50位各界專家主講和與談，共同探討園藝療癒、森林療癒、療癒景觀、水族療癒、數位科技在綠色健康產業應用；以及健康福祉動物福祉、水圈生物健康、植物健康、動植物疫苗與防檢疫、數位科技在動植物健康應用，以落實推廣One Health之理念。