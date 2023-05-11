經過三年的疫情，芒果要的就是你再次重出江湖，第六屆由湖南廣電集團、中華兩岸文經協會主辦、時際創意傳媒執行。主辦單位表示，期望透過本次實習活動開拓台灣學子對於各類傳播領域與行銷方式的眼界，提前規劃自己的未來，獲得寶貴人生經驗，於5/10特別到義守大學進行實習活動分享。

義守大學大眾傳播系林崇能主任。（攝/劉于瑄）

義守大學大眾傳播系林崇能主任表示，疫情開放後大家要把握能夠到不同地方進行學習與交流的機會，雖然會覺得台灣千裡挑一的競爭很激烈，但是大陸要進湖南廣電更激烈，能夠到湖南衛視實習是很棒的經驗，同學要把握機會，把自己最具特色的一面透過自我介紹拍成三分鐘以內的影片，去爭取能夠到湖南衛視實習的機會。

大傳系四年級梁詩雅同學積極表現出過去湖南衛視的企圖心。（攝/景義婷）

大傳系四年級梁詩雅同學則表示，他從小就是湖南衛視的死忠觀眾，真的是從小看到大，開始就讀傳播相關科系後一直很想到湖南衛視實習，但礙於大一到大三一直沒有機會，在大學的最後幾個月裡，想要把握機會展現最好的自己到湖南衛視吸取豐富的經驗。

「第六屆芒果要的就是你-湖南衛視暑期實習活動」徵選的對象不限科系所大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生。（攝/景義婷）

「第六屆芒果要的就是你-湖南衛視暑期實習活動」徵選的對象不限科系所大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生，最終海選出50名最優秀的學子前往湖南衛視進行為期一個月的實習培訓，活動報名至5月30日，相關資訊可至「芒果講習所」粉絲團查詢。

報名連結: https://forms.gle/pkmaFtbNNGT6LBM77

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