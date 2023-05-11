為落實行政院「新世代反毒策略行動綱領」，並強化「防制學生藥物濫用」工作，教育部今(10)日在中華電信板橋學院舉辦「2023FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」徵件說明會，除邀請各縣市防制學生藥物濫用承辦人員與會，也開放有意擔任比賽隊伍的指導老師報名參加，法務部、衛生福利部亦派員出席，共同表達對本項賽事的支持。

國家教育研究院程敬閏主任秘書代表教育部歡迎各縣市承辦人參加本次徵件說明會。(照片/教育部提供)

「2023FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」今年已邁入第11屆，為能持續深化校園反毒教育，自106年起，教育部即與法務部、衛生福利部食品藥物管理署共同合作，攜手中華電信與智趣王數位科技公司，於「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」中增設「反毒創作組」，開放國小各年級學童共同組隊參加，並鼓勵學校教職員或學生家長擔任指導老師，藉由創作過程中蒐集的反毒資訊，讓參賽師生能夠建立正確的毒品防制觀念，進而拒絕毒品。

中華電信承辦人說明比賽報名資訊。(照片/教育部提供)

競賽報名時間自即日起至112年7月2日止，報名網址: https://story.funpark.com.tw/2023/index.do，歡迎家長鼓勵現正就讀國小的孩童組隊參賽，創作出屬於自己獨一無二的原創故事繪本。更多活動資訊，歡迎至教育部防制學生藥物濫用資源網(https://enc.moe.edu.tw/)或本賽事官方網站查詢。