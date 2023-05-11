為落實行政院「新世代反毒策略行動綱領」，並強化「防制學生藥物濫用」工作，教育部今(10)日在中華電信板橋學院舉辦「2023FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」徵件說明會，除邀請各縣市防制學生藥物濫用承辦人員與會，也開放有意擔任比賽隊伍的指導老師報名參加，法務部、衛生福利部亦派員出席，共同表達對本項賽事的支持。
「2023FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」今年已邁入第11屆，為能持續深化校園反毒教育，自106年起，教育部即與法務部、衛生福利部食品藥物管理署共同合作，攜手中華電信與智趣王數位科技公司，於「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」中增設「反毒創作組」，開放國小各年級學童共同組隊參加，並鼓勵學校教職員或學生家長擔任指導老師，藉由創作過程中蒐集的反毒資訊，讓參賽師生能夠建立正確的毒品防制觀念，進而拒絕毒品。
競賽報名時間自即日起至112年7月2日止，報名網址: https://story.funpark.com.tw/2023/index.do，歡迎家長鼓勵現正就讀國小的孩童組隊參賽，創作出屬於自己獨一無二的原創故事繪本。更多活動資訊，歡迎至教育部防制學生藥物濫用資源網(https://enc.moe.edu.tw/)或本賽事官方網站查詢。
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