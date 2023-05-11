大安高工朝「培養高階科技人才學校」目標再度向前邁開一大步，近日教育部公布「全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」，大安高工榮獲2金、1銀、2銅及4位佳作的歷史佳績，成為全場大滿貫，再次展現平日扎根「實習教學」､「專題實作」及「解決問題」､「跨域學習」課程的成果。透過前導計畫及優質化等競爭型計畫，挹注各科實習材料費及講座鐘點費，希望藉由教師課程指導、各科跨域合作及鼓勵學生參與校外專題競賽等面向，讓學生吸收參賽經驗及提升專題實作層次。

大安高工共設有電機與電子群、機械群、動力機械群、土木建築群及設計群，每一專業類群均會辦理校內初賽及專題發表並邀請大專院校教授蒞臨講評，同時也會鼓勵學生使用全英文進行專題發表讓學生勇於接觸「專業英文」，而專題實作及發表也逐漸成為大安高工的年度盛事，許多師生都為了全國專題實作及創意競賽無不卯足全力，希望獲得佳績為高職生涯留下美好的回憶。

學生的專題多元，包括改良傳統桌遊大富翁遊戲，改以電子資訊技術計算玩家籌碼及骰盅點數的「操盤高手」、因應目前環境現況改良清潔黑板所產生粉筆灰問題的「AUTO-WIPING」、解決掃地機器人無法清掃樓梯問題的「爬升樓梯-清潔溜溜」、改善現有五軸加工機過於昂貴而創造出來的「微型五軸加工機」以及解決汽車日曬問題的「MAGIC MIRROR」。每一項專題作品都是高職三年的學習展現，因為大安學子的認真投入，教師的認真教學，才有如此優異的成績表現。