由國立臺灣藝術大學(臺藝大)圖文傳播藝術學系主辦,國際事務處協辦,邀請歐美四所姊妹校於5月8日至14日在臺藝大國際展覽廳舉辦名為「In the Future 未來進行式」的攝影展覽。此次展覽不僅展出了臺藝大圖文系師生和校友們的攝影作品,更邀請了英國巴斯斯巴大學 (Bath Spa University)、比利時國立剛勃高等視覺藝術學院(National School of Visual Arts of La Cambre, ENSAV)、西班牙科技藝術與設計大學(U-TAD University of Technology, Art and Design)及美國南卡羅來納大學(University of South Carolina)等四所姊妹校師生一同參與。此次展覽共展出約80幅攝影作品,不僅展示了臺藝大圖文系師生和校友的創作成果,也包含台灣知名攝影家林芙美老師、謝明順老師的精彩作品,這些作品皆呈現不同文化背景下攝影藝術的豐富多元性。

本次攝影展提供師生豐富的交流機會,增進學術和文化經驗。臺藝大校長陳志誠博士表示臺藝大致力於積極推動國際藝術教育,強化師生與國際接軌的實力,期望此次攝影展不僅能讓參觀者欣賞精彩的作品,更期待他們從中獲得啟發與收穫,拓展視野,啟迪創意。

攝影展於5月8日至14日在臺藝大國際展覽廳舉辦。(照片/臺灣藝術大學提供)

圖文系主任廖珮玲教授表示,此次攝影展與姊妹校的合作,是臺藝大校園生活文化活動中的亮點之一。感謝所有參與此次展覽的教授、校友、藝術家和學生們,在他們的參與和付出下,本次展覽更加獨特、出色。本次攝影展亦特別感謝傑出校友健豪印刷、科億印刷及肯果行銷有限公司支持,期盼學生除了奠定專業藝術能力外,亦能厚植接軌國際之能力,更能讓臺灣的藝術文化接軌於國際。

此次特展不僅展示了臺藝大圖文系師生和校友的創作成果,也包含台灣知名攝影家林芙美老師、謝明順老師的精彩作品。(照片/臺灣藝術大學提供)

此次攝影展不僅強化了臺藝大與姊妹校之間的友誼與合作,亦彰顯出臺藝大的創新與國際化。作為臺藝大所發起的「Arts AIR國際藝術聯盟」創始成員之一的美國南卡羅來納大學,也將於5月底於該校Stormwater Studio展出圖文系師生及校友的作品,進一步深化姊妹校之間的國際合作。透過此次展覽,除了提供一個良好的平臺讓藝術家能展示、合作外,更加強臺灣與歐亞美三洲的跨境交流,並有效促進國際藝術文化的發展及展現臺灣藝術精神與風貌。

「In the Future 未來進行式」攝影展覽資訊:

時間:112年5月8日至14日上午9點至下午5點

地點:臺藝大國際展覽廳(新北市板橋區大觀路一段59號)