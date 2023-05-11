國發會最新發布的人口推估報告，台灣將在2025年正式從「高齡社會」邁入「超高齡社會」，65歲以上老年人口將達到470萬人，佔總人口20.1%，老人照顧成為社會各界關注重點。因此，中臺科技大學老人照顧系結合新社崑山國小，於5月10日辦理「預見未來的自己－老人體驗課程」，透過活動讓學童們深入了解老人的生活、需求及挑戰，進而培養同理心與尊重長輩的態度。

中臺科技大學因應高齡人口發展趨勢，於民國96年成立老人照顧系，秉持「技術專業、人文關懷」教育理念，規劃「照顧服務」、「照顧管理」、「健康促進」三大系科本位發展方向，培育學生除具備個人層面照顧管理能力，更擴及家庭層面、組織層面、機構層面及社區層面等照顧管理與方案設計能力，成為優質「銀髮族全方位服務」照顧專業人才。為提升社會對老人議題的重視，特別前往新社崑山國小辦理「預見未來的自己－老人體驗課程」，希望透過課程及角色扮演體驗活動，讓學童得以體驗老人行動力退化的窘境，感受到高齡者視力、聽力、駝背、行動不便等生理退化情況，讓小朋友思索老人的價值與意義，進而學會更好地關心和尊重長者。

學童在課程中戴手套用筷子夾豆類，實際感受長者動作靈敏度。(照片/中臺科技大學提供)

中臺科大老照系林亮如主任表示，高齡化社會是我們必須面對的未來問題，也是我們必須學習的重要課題，透過課程讓小朋友體驗老人生活感受到長輩力不從心的感覺，從而增進了同理心並探索長者的內心與需求。中臺科大老照系學生也可透過參與課程活動，將課堂理論與知識傳承給國小學童，讓個人專業獲得認可與肯定，這是一項雙贏且有意義的活動。

活動中讓小朋友操作拐杖模仿長者，中臺科大老照系師生與孩童合影。(照片/中臺科技大學提供)

聯合國永續發展SDG 3－確保及促進各年齡層的福祉及健康，顯示出人口結構轉變－高齡社會－到來，是全球皆面臨且必須持續關注的問題。中臺科大長期深耕大健康領域人才培育，除積極培育優質照顧專業人才因應高齡社會發展需求，滿足國內銀髮族照顧與健康維持並促成銀髮族擁有高品質的生活，同時希望透過「做中學」的學習方式將「敬老、惜老」的種子埋下，建立台灣高齡社會友善風氣與環境未來，為促進全民健康善盡心力，進而實踐聯合國永續發展SDGs 3目標－確保及促進各年齡層健康生活與福祉。