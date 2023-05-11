根據研究調查，母親最期待的不是花費購置的禮物，而是一份發自內心最誠摯的感謝與陪伴。聖約翰科技大學樂齡福祉與健康促進系與石門馨窩據點合作，今年以「園藝治療」為主題，透過香草植物帶給爺爺奶奶不同的身心饗宴，一同歡慶這個感恩月份。長輩們說，有了學生的陪伴與教學，讓他們度過了充實愉快的一天。

開場暖身操，由同學帶領長輩舞動，透過節奏輕快的Flower著名舞曲熱鬧揭開序幕。主題活動以「園藝治療」為軸，運用五行五色概念，介紹在地常見香草植物，引導長輩依照自己的健康需求，製作喜歡的茶包口味，最後同學們再帶領長者運用壓、揉、捏等方式，堆疊輕黏土製成的玫瑰花瓣黏貼於卡片，鼓勵長輩好好疼惜自己，並慶賀母親節的到來。

同學教導長輩運用壓、揉、捏等方式，堆疊輕黏土，製作玫瑰花卡片。(照片/聖約翰大學提供)

一年級吳俊賢同學表示，覺得幫助別人是一件快樂的事情，長輩們做茶包時的笑容，讓他感到這一切都是值得的，也為接下來的學習奠下很好的基石，希望藉由「生命影響生命」的生活態度，讓更多人能被看見。

林巧薇同學也分享，大家帶領長輩們一起體驗花草五感及輕黏土做成的玫瑰花，在過程當中，長輩們也試著去聞味道，反應也都很熱烈。捏完黏土的時候，發現他們其實都有自己的創意跟想法，長輩也都很樂在其中。所以不要小看長輩的能力，其實長輩們都可以做得很好！

揉捏黏土的時候，長輩們可以發揮自己的創意跟想法，每個人都樂在其中。(照片/聖約翰大學提供)

負責規劃與帶領活動的杜侑倫同學指出，這次運用「園藝治療」概念，營造母親節的感恩氛圍，一氣呵成規劃據點活動，帶給長輩們豐富的身心靈體驗，是一次非常成功的企劃。樂齡系張家臻主任表示，高齡者的健康促進是每個社區最重要也最有趣的課題，此次透過園藝課題有效提升長者身心感受，日後也將持續結合在地香草特色，展現更多三芝與石門長者的活力與創意。