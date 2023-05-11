適逢一年一度母親節，衛生福利部八里療養院特別安排於10日下午在該院復健大樓一樓舉辦「親手做蛋糕~獻給最想感謝的人」活動，由該院辦理新北市勞工局的烘焙職訓班的學員們親手製作蛋糕，展現成果獻給最想感謝的人，也藉以祝福全天下偉大的媽媽母親節快樂。

負責烘焙職訓班的洪祥純職能治療師指出，讓身心障礙者參加實際工作訓練的目的，除了讓他們可以藉由烘焙的操作過程，了解自己的能力及限制外，並可透過生產性活動製作出的產品中獲得成就感，建立信心和自我肯定。本次「親手做蛋糕~獻給最想感謝的人」活動，已事先請烘焙職訓學員自行發送邀請卡給最想感謝的人，共同參與活動，並合力與學員一同裝飾親手烘焙的蛋糕，藉此加強學員與最想感謝的人間互動連結，並感謝身邊陪伴的親人、好友及工作人員等。

本次「親手做蛋糕~獻給最想感謝的人」活動，已事先請烘焙職訓學員自行發送邀請卡給最想感謝的人，共同參與活動，並合力與學員一同裝飾親手烘焙的蛋糕。(照片/衛福部八里療養院提供)

烘焙職訓班的沈佑諭及林芳如職訓師共同表示，職訓不只是學烘焙，而且是重新出發再次學習，投入職場的準備。他們常常以此來勉勵所有參與的學員，並希望學員能善佳利用這半年的時間，為考取證照及工作而做最大的準備。

學員小萱是從八里療養院醫院門診公佈欄得知烘焙職訓之消息，經過醫生推薦後報名職訓課程，在錄訓評估時也向職能治療師表示希望可學習一技之長並烤麵包給女兒當早餐。後來錄取了烘焙班，小佳表示在這過程中不只要學習烘焙技巧，也學到與同儕間分工合作，非常感謝家人與朋友的支持、職訓班老師們的鼓勵。

學員小楊則是一位因為車禍受傷的年輕學員，在職訓訓期中，可以看到他積極協助職訓老師，在休息時間也會主動關心其他學員，多了許多人際互動的機會。這次活動邀請的是他的母親，小楊也對母親說：「謝謝你的支持且都能尊重我的想法、鼓勵我來參加訓練，辛苦了，媽媽我愛您，祝身體健康。」

職能治療科主任張自強表示，該院自民國91年起便積極投入身心障礙者的職業訓練，擁有最專業的服務團隊提供全面性的服務，並連續十二年榮獲新北市政府勞工局頒發身心障礙職業訓練服務績優機構甲等獎的榮耀肯定。學員們可每月支領約萬元的生活津貼，不但因此獲得工作的訓練機會，建立對自己生存價值的信心，讓其日後可以順利回歸社區就業，自食其力，不再成為家人的負擔。康復病人藉由烘焙職訓培養自信心，可以從實際工作中復健，也能了解自身的限制及能力，每一個由病人的手做出的烘焙產品，都象徵著他們的成就感，希望社會多為這些病人們加油，也給予他們偉大的母親及家人們多一些鼓勵。