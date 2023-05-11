職能治療師法修法聯盟、中華民國職能治療師公會全國聯合會、臺灣職能治療學會、新北市職能治療師職業工會等團體於日前在立法院召開「守護民眾健康，職能治療修法」記者會，呼籲修法鬆綁職能治療師執業地點與行為，改為若非以疾病治療為目的，可不受診斷、照會、醫囑限制。多位跨黨派立委也到場聲援，共同呼籲立法院朝野儘速修法通過。

為了健康促進、節省社會醫療成本、創造更優質的生活，對於職能治療師法此次修法，放寬非以疾病治療為目的之業務，依衛生福利部函釋入法，獲得眾多民眾與國內外團體連署支持，包含43,056個人連署、225個團體連署，其中還有世界職能治療師聯盟、亞太職能治療師聯盟等國際組織也給予聲援支持。此外，多位跨黨派立委包括時代力量立委王婉諭，民進黨的立委陳靜敏、羅致政、王美惠，國民黨立委溫玉霞等，也親自到場呼籲立法院應儘速修法。

臺灣職能治療學會理事長吳菁宜指出，全民健康刻不容緩，希望民眾有多元的選擇，並且降低健保的負擔，職能治療師的職業單位不只在醫療院所，還深入到社區、職能治療所、民間機構、社區據點以及學校系統、居家服務等。本次的修法能夠提供民眾多元的職能治療服務，不論是透過醫囑照會診斷的職能治療服務或者是以非疾病為主的服務，都能夠有助於多元的醫療專業的合作跟發展，還有提供全民更完整的健康照護。

本次提案獲得眾多民眾與國內外團體連署支持，包含43,056個人連署、225個團體連署，其中還有世界職能治療師聯盟、亞太職能治療師聯盟等國際組織也給予聲援支持。(照片/職能治療師法修法聯盟提供)

立法委員王婉諭表示，26年來職能治療師法沒有針對職能治療服務內容修法，僅靠衛生福利部函釋說明，而不是透過修法保障全民權益或滿足全民實務現況需求。而有相同困境的物理治療師法已經在先前通過修法，職能治療師法更應該比照辦理通過修法。陳靜敏立法委員表示全民健康都是以人為中心的跨專業跨團隊合作照護。

王婉諭提到，按照修法內容以疾病治療為目的仍需要診斷、醫囑跟照會執行業務，而非以疾病治療為目的的服務範圍，就應該讓各團隊發揮自己的專業，按個案量身打造個別照護計畫。對於健康、亞健康的個案可以透過健康促進、延緩失能、衰弱，人因工程、職業災害等等，職能治療，跳脫以疾病治療範圍，延伸到更多健康促進的領域。

立法委員羅致政指出，支持職能治療師法修法，能夠函釋入法保障職能治療師執業範圍，相信很多立法委員也都支持，對職能治療師法修法都有共識，一起來努力。立法委員王美惠則說，因應25至26年時間變遷，更加重視社區跟保障民眾健康，為了減少健保資源跟全民社會資源，要來支持跟加快職能治療師法修法。

立法委員溫玉霞談到，職能治療師法修法已經獲得跨黨派立法委員大力支持，而職能治療師合情合理，符合民眾健康需求，與國際接軌，職能治療專業權益，臺灣醫療與衛生福利有所幫助。衛生福利部函釋非以疾病治療為目的，就是以維護健康為目的，就要大家支持跟期待，所以希望能在這會期內加緊腳步加速修法。守護全民健康，不分黨派，不分色彩，一起努力。多位委員共同呼籲衛生福利部應盡快協助啟動修法的期程，立法院也要盡快完成法案排審，也請各界關注努力。