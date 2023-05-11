臺北市立中正高中為課綱前導學校，投入素養教學多年，加上該校在國際合作課程方面耕耘有成，校長江惠真領導英文老師、生物老師及體育老師一同創立雙語跨域探究的學習模式，並獲得111年度教學卓越金質獎殊榮。

臺北市立中正高中所創立之模式名為「QUEST-探究學習」，於校訂三個科目以QUEST模式，將在地議題、國際連結及全球觀點融入，以學生為主體，運用議題促進學生關懷在地與國際，探究任務建立在學生興趣及能力上，規劃多元學習活動，以國際議題文本、國際同步合作教學、國際講座、國內外學者專家訪談及國際學生高峰會等方式，增進學生視野及觀點的多元性，促進學生發展國際、探究、公共參與、問題解決素養，展現該校學生圖像。實施雙語跨域探究充分應用學科知識，以整全的觀點定義課程範疇，以議題為主軸串聯及發展課程，融入國際合作學習，實施專題導向學習、問題導向及實踐導向學習。

中正高中金質獎教學團隊所推廣的「QUEST-探究學習」模式。(照片/中正高中提供)

秉持著資源共享及國際合作精神，臺北市立中正高中教學卓越教師團隊於4月受邀至日本交流並示範教學，一路從東京的筑波大学附屬駒場高校、渋谷教育學園渋谷中學高等學校、青森縣青森高等學校北上到北海道函館白百合高校，這些學校都是與臺北市立中正高中有課程合作或交流合作的夥伴學校，其中筑波大学附屬駒場高校為日本SSH超級科學中學、渋谷教育學園渋谷中學高等學校是SGH超級全球中學及聯合國教科文組織網絡學校、青森縣青森高等学校是SSH超級科學中學及SGH超級全球中學、函館白百合高校是以實施進路發展能力以成就美好生活為教育宗旨，這些學校都與中正高中一樣對於雙語跨域探究相當的重視，並非常落實在教學實踐上。

本次訪問交流，除了交換探究素養的教材教法以外，中正高中高瑋謙、林容秀、李世雷、李智翰四位教師在渋谷中學及白百合高校分別進行一堂課程的教學示範，以Covid-19在經濟、社會、環境及教育的影響作為探究議題，全程以英文作為授課語言，引領學生歷經QUEST探究學習，日本學校的教師也在教室內觀摩，日本老師除了驚嘆中正高中體育及生物教師流利的英文之外，也很訝異四位不同學科教師在課程安排方面的妥善、豐富及多元性，並且回應QUEST探究學習是很實用的方法，學生可以在有節奏的學習歷程中從學科連結議題、從探討連結多元觀點、從團隊合作發展有效策略。

中正高中生物老師於函館白百合高校課室進行QUEST探究教學。(照片/中正高中提供)

4月27日中正高中教學團隊在白百合高校示範教學當日，函館新聞社及北海道新聞社記者到校採訪，記者全程對於教學及學生互動的學習情形感到有趣，也進行報導。中正高中校長江惠真表示，素養教學是學習趨勢，世界各國都一致，藉由模組式的歷程能有效將知識與行動結合進行探究，促進素養。本次交流，臺日雙方教師的互動與討論也帶給中正高中教師教學回饋，未來將能更加精緻修正方向。中正高中教學卓越教師團隊表示，探究是一個永遠不停歇的追尋歷程，教師交流是促進教學精進的重要方式之一。