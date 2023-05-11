東海大學重視青年創業力，日前產學與育成中心帶領青年創業團隊，在「大專校院創業實戰學習平台」及「U-START創新創業計畫」中，學生拿下多項計畫，通過率高達50%，成為國內獲申請核可最多的大學之一。

東海大學2003年起成立產學與育成中心，透過整合學界支援能量、在地區域與國際資源，滿足中小企業需求，創造培育青年中介的價值。日前中心帶領的青年團隊，於「大專校院創業實戰學習平台」及「U-START創新創業計畫」中，各系同學所提出的計畫，提案通過率超過50%，繳出亮眼成績。東海產學與育成中心主任羅際鋐說，青年團隊的提案創新項目，涵蓋了人工智能、健康科技、教育科技、綠色能源等多個領域，這些項目都得到了業界和專家的高度評價，這不僅體現了東海學生的才華和實力，也展現了東海在創新創業教育方面的努力。

羅際鋐表示，東海自2003年以來長期推動創新創業教育，為學生提供了全方位的支持和培訓，並持續透過各項校內外資源打造創新創業的生態系統，並首創系統性培育機制，提供創業團隊各創業階段所需資源，引導創業團隊朝向成功創業之路邁進。今年更相繼成立實習與學生成就中心、跨域創新學院，進一步強化學生就業及創業所需的跨領域整合能力，相信這對學生在未來就業或創業上都有極大的幫助。

羅際鋐指出，東海除了提供學生創新創業資源，還注重培養學生的團隊協作和社會責任感，並定期舉辦各種創新創業活動和講座，幫助學生了解市場趨勢，提高其創業風險意識和市場預測能力。目前東海也積極與業界、政府建立了廣泛的聯繫和合作，為學生提供了更多實踐的機會和職業發展的支持，同時也以此促進東海大學內創新創業環境的不斷改進和優化。