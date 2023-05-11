許多青年人懷抱著創業夢想，但從夢想到落實成為創業家的過程，往往會經歷產品創新、品牌建立、行銷推廣……等挑戰，中臺科技大學為了鼓勵學生們勇敢逐夢，積極開設創業相關課程，引導學生克服困難跨出創業第一步。今(11日）特別辦理一場「一日創業家X學生職人」公益市集活動，讓參與課程的學生透過市集活動一圓創業夢想，並捐出當日部分所得，回饋校內安定就學基金，讓創業種子開出公益的花朵。

中臺科大為一所兼重人才培育與產學合作之專業型優質科技大學，除積極培育學生專業知識與技能，學生未來職涯發展必備的技術實作、溝通協調、團隊合作及問題解決能力亦是關注重點。因此，中臺科大針對學生創業發展可能面臨的挑戰及問題，積極開設「餐飲業經營分析與微型創業」、「產品創新與開發實務」及「三創實務」等課程，透過課程協助學生落實精實創業精神，培育更多創業人才，為未來的創業發展注入新的活力。因此，中臺科大研發處於今規劃「一日創業家X學生職人」公益市集活動，讓學生們可以藉由市集展現個人成果，將想法轉化為實際產品，走出教室實際接觸潛在客戶。除此之外，為了讓學生體現創業社會責任之精神，當日設攤營收20%提撥為校內安定就學基金，讓同學們可以透過行動傳遞愛心，挹注營收回饋至校內就學期間生活困難急需經濟扶助者身上，透過小小善行傳遞大大溫暖，具體實踐社會責任。

文創DIY展攤與學生們合照。(照片/中臺科大提供)

中臺科大陳錦杏校長表示，培育創業家精神為大學教育關注重點之一，尤其對技職體系的學生而言，更是不可或缺的素養。透過實務操作可以讓學生獲得「做中學」的寶貴經驗，這場「一日創業家X學生職人」正是讓學生學以致用的最佳方式，也是展現中臺科大實作體驗課程的豐富及多元性。中臺科大經管系林芷薐老師指出，實踐體驗為學習的必要環節，唯有透過實作應用的方式，學生才能真正理解和掌握所學的知識，並將其運用到實際工作中。參與文創DIY展攤的陳學生表示，透過這樣的活動，他們有機會實際體驗到創業的過程和挑戰，深入了解創業所需要的各種技術和能力，對未來的發展也有了更清晰的認識和規劃。

「一日創業家X學生職人」公益市集活動吸引許多學生前往參加。(照片/中臺科大提供)

中臺科大辦理「一日創業家X學生職人」公益市集活動，除了讓學生們獲得實踐體驗的寶貴經驗，學生們也在活動過程中感受到了個人創新能力和潛力，創業夢想的種子將在未來的學習和實踐中不斷地成長與茁壯，小實驗，大可能，讓夢想在這裡起航！