「第六屆芒果要的就是你」5月11日來到台中東海大學進行活動與勝出方式分享，並接受QA，解答學子對實習海選相關問題。東海大學這場分享會與其他學校較為不同的是本次參加說明會的學生來自不同科系，東海向來注重博雅教育，希望學生各領域的素養都有一定的水平，參與的同學除了傳播相關科系外，還有中文系、建築系等，可以發現學生除了自身專攻的專業外，也開始走向多元斜槓的實習路。

主辦單位中華兩岸文經協會王雅芬秘書長在說明會中分享芒果要的就是你在第五屆時競爭相當激烈，錄取率是千分之5（攝／景義婷）

主辦單位中華兩岸文經協會王雅芬秘書長在說明會中分享到，此實習活動在第五屆是競爭相當激烈，錄取率幾乎只有千分之5，但如果不報名還選連機會都放棄，有報名才有機會爭取前進湖南衛視實習。鼓勵同學不要害怕自己的實力不足，除了開眼界看大製作，實習單位的師父們都會手把手進行指導，有問題問就對了，只怕同學不問，老師都會樂意幫同學解答。此次到亞洲排名第二的傳媒集團實習機會只有50個，除了磨練職能技術，讓自己真正在大型電視台節目製作中發揮自己的技術，也能多角化斜槓學習未來自己想發展領域目標。

東海大學于建汌老師表示，能夠到湖南衛視實習是非常難得的機會，並不是隨便就能進入該公司實習，同學一定要把握機會展現自我，去湖南學習不同的技能與知識．

芒果實習校巡分享來到台中東海大學．（攝／劉于瑄）

第六屆芒果要的就是你-湖南衛視暑期實習活動」徵選的對象不限科系所大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生，最終海選出50名最優秀的學子前往湖南衛視進行為期一個月的實習培訓，活動報名至5月30日，相關資訊可至「芒果講習所」粉絲團查詢。

報名連結: https://forms.gle/pkmaFtbNNGT6LBM77

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