國立空中大學副校長沈中元和中台神學院長趙大衛共同簽署了一份協議書，宣布合作開設「社區宣教副學士」專班學程，這項合作對於教育領域具有重要的意義，尤其在培育社工人才以及推廣聖經、神學及教牧輔導課程方面，提供給學子不一樣的選擇。

這項計畫的實施得益於政府推出的部長照2.0計畫，將國立空中大學社會工作與福利行政科打造成了最炙手可熱的課程之一，而中台神學院也致力於推廣聖經、神學及教牧輔導課程，造福社會的眾多人士。兩所學校若能在彼此的專業領域上合作，必將能夠共享教學資源並培育更多優秀的社工人才。

對教育抱持有教無類的空大副校長沈中元，過去致力推動部落教育，這次在推動空大「社區宣教副學士」專班學程的過程中，更展現跨域溝通的整合能力，以其卓越的領導力和堅定的信念完成這個任務。作為副校長，沈中元深刻認識到這個計畫對於教育領域的重要性，他表示，這計劃完全符合教育部終身教育司的跨界學習、培育斜槓人才，融合了專業與信仰，打造未來人才有密切的關係。他充分理解政府推出的部長照2.0計畫所帶來的機遇，將國立空中大學社會工作與福利行政科打造成為培育社工人材最炙手可熱的課程之一。

對教育抱持有教無類的空大副校長沈中元(右)，過去致力推動部落教育，這次在推動空大「社區宣教副學士」專班學程的過程中，更展現跨域溝通的整合能力。(照片/空中大學提供)

沈中元也意識到中台神學院在聖經、神學及教牧輔導領域的卓越專長和貢獻，他深信兩校在彼此的專業領域上展開合作，能夠實現教學資源和社工人才的共享，為學生提供更廣泛的學習機會和培訓。他也提到，在推動這項合作計畫的過程中，與中台神學院長趙大衛共同努力確定課程內容和學程安排，對於這個計畫的推動付出了大量的時間和精力，他積極與教會社區、教友和同工溝通，宣傳這個學程的重要性，並鼓勵有志於教會社區關懷事工的人士參與報名，而因為他的領導和影響力使得這個合作計畫得到了廣泛的關注和支持。

沈中元(右)提到，在推動這項合作計畫的過程中，與中台神學院長趙大衛(左)共同努力確定課程內容和學程安排。(照片/空中大學提供)

沈中元指出，「社區宣教副學士」學程預計於112學年度上學期開始招生，歡迎已受洗並滿一年的教友和志願參與教會社區關懷事工的同工報名修習，該學程涵蓋聖經、神學、社工作與福利相關課程，總共106學分，預計學生需要三個學年才能完成學程，並獲得國立空中大學社會工作與福利行政科副學士學位以及中台神學院社區宣教副學士學位。除此之外，只需要再修習400小時的實習課程，畢業生就具備報考社工師證照的資格。沈中元最後強調，這項合作計畫的推動是上帝賜予的恩典，國立空中大學和中台神學院攜手共創，為學生提供學習的機會，並共同分享主的榮光。