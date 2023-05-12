龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生團隊，在系主任黃苾芬及趙龍傑、林建志、蕭誠一與林念鞍等老師指導下，參加2023德國紅點設計概念競賽，總計有8組作品獲得入圍，表現亮眼，備受矚目。

德國紅點設計大獎是由德國著名設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen於1955年創立，為當今全球規模最大、最有影響力的設計競賽之一，每年均吸引超過60個國家、逾1萬件作品投稿參賽。

龍華科大文創系韓季廷、林孟臻同學，本次競賽獲得4件參賽作品全部入圍的優異成績，作品「Toilet Cloak」在解決偏遠地區用廁不便的問題。「AUJ Smart Medicine Box」是以人工智慧系統通知病患用藥。「Urban Plantation」藉由科技將食農教育帶入生活當中。最後一件作品「Sustainable Canteen」，則是將便利商店食品，以分食概念設計包裝，讓剩下的食物可以衛生且方便的分享給需要的人。

「AUJ Smart Medicine Box」是以人工智慧系統通知病患用藥。(照片/龍華科技大學提供)

「Sustainable Canteen」將便利商店食品，以分食概念設計包裝。(照片/龍華科技大學提供)

而文創系林詠恩、陳昱臻創作的「Children's Music Teaching Aids」，則是藉由環保材料製作幼兒教具，讓孩子藉由感官刺激認識世界並建立環保觀念，成為永續發展的重要尖兵。吳芷瑩、陳昱廷、黃靖純從自身經驗發想，設計「Intelligance Antiasthmatic」智能哮喘器，希望透過各種偵測及提醒裝置，讓哮喘的孩子能遠離容易誘發疾病的環境，並且在疾病發作時，提供各種提醒與協助。

「Children's Music Teaching Aids」以環保材料製作幼兒教具。(照片/龍華科技大學提供)

「Intelligance Antiasthmatic」智能哮喘器，提供哮喘兒協助。(照片/龍華科技大學提供)

游雅伃、蘇瑩姍、龔俊岷、黃子凡同學所創作的「Cone Bright」，目的在解決車輛安全問題，藉由提供高質量照明系統，主動式發光除事故警示外並增加複合式功能，結合藍芽科技APP，依不同情境設計相關功效，提高產品使用效益。

昌姸馨、劉雨璇及劉芷吟同學所開發的「Interactive Farming Table Game-Farming Fun」種田趣桌遊，則以食農教育概念設計成遊戲，讓小朋友們在遊戲過程中，可以知道農民在耕種上可能會遇到的困難、如何協助農民更有效率地種植作物，從遊戲中感受「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的意涵。

文創系韓季廷說，團隊運用國際設計競賽營中所學到的知識參賽，設計跟永續有關的作品，成功入圍四件紅點設計概念獎，這真的是一個難得的機會，希望能用我們微薄的力量幫助到這個社會。首次參加紅點設計概念大獎就入圍的同學林詠恩興奮說，能夠入圍是一個非常大的鼓勵和榮譽，這成就得益於整個團隊的努力和老師們用心指導。

負責策劃參賽的總召集人林念鞍老師指出，學校每年皆投入大量資源鼓勵學生參與各項競賽，每年皆舉辦全校性徵件，鼓勵同學參與國際競賽，並邀請業界專家來校演講、舉辦設計工作坊、設計作品評選等，針對優秀作品，除給予全額報名費補助，獲獎同學更給予豐厚獎學金補助，鼓勵同學為自己爭取站上國際舞台的機會。

龍華科大文創系主任黃苾芬強調，參與國際設計競賽可以讓強化學生思考能力與國際觀，它是一個綜合性能力的展現，必須要有好的概念，並透過適當工具將設計完整產出，本次入圍8件作品，對系上教學方式與同學的學習成果是很大的肯定，文創系未來會積極鼓勵學子參與各項國際競賽，累積更多參賽經驗，用設計證明台灣能在世界設計舞台上，佔有重要一席之地。