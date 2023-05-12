5月12日是國際護師節，義守大學「醫學院」護理學系在護師節前夕，舉辦第23屆加冠典禮，主題以「小王子」為寓意，象徵著每位學子能永保初心，保持純真與好奇心，在成長的道路上克服困難並實現夢想。典禮由老師親手為180位來自「護理學系」、「護理原住民專班」以及「學士後護理系」等學生戴上護師帽及聽診器，並宣誓將「尊重生命，視病如親」承擔護理的神聖使命；許多學生的家長更是全家動員出席，一起見證孩子邁向新旅程的開始。

典禮中學生手拿閃爍的燭光燈，全體一起合唱《平凡天使》和《一樣美麗》歌曲，以深具涵意的歌詞，致敬每一位醫療人員。受邀出席的義大大昌醫院院長張基昌，感動的表示，經過加冠儀式後，義守大學護理系的學生，都將會成為學校所屬集團內義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院和興建中義大屏東醫院的得力夥伴，一起為臺灣的醫療產業投入心力向前衝。另一位出席來賓，義大醫院副院長同時也是中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜，則以專題演講方式分享自己護理師的執業生涯與點滴，她視每位病人都是一本書，從病人身上學習到許多是在學校沒有學習到的知識與經驗，因此鼓勵護理系學子在實習時以病人為師，累積經驗成為全方位且具有溫度的護理師。

義守大學在護師節前舉辦加冠典禮，護理系學生齊聲宣讀護理誓詞，以「尊重生命，視病如親」之理念承擔護理的神聖使命。(照片/義守大學提供)

義守大學校長陳振遠看見學生即將投入實習，感到欣慰的同時還有更多期待，他說小小的護士帽雖然重量很輕，但卻乘載著無比神聖的使命，期許護理系學生能以人為本、永保同理心，發自內心關懷病患，並多方涉略，未來的的路將更寬廣。接受加冠的學生張逸家說，當初選擇義守大學護理系就讀，就是覺得學校與集團醫療體系上所提供的教學資源豐沛，學生接觸臨床的訊息或經驗都比其他學校來的多，即將投入實習，相信可學以致用。另一位侯欣妤表示，學校的師資陣容堅強，加上集團所屬醫院的支持，所以學校給予學生的教學資源比他校充足，像是大體老師解剖課，每位學生都可實際參與學習，老師在課業上要求嚴謹，讓學生更能理解在臨床上態度不能輕浮隨便。

義守大學為全臺少數擁有醫學院的綜合型大學，同時又有集團完整醫療體系，教學資源深具優勢。(照片/義守大學提供)

護理系副主任呂筑韻表示，雖然新冠疫情最嚴峻時刻已過，但醫界仍需要護理新血加入，義守大學為全臺少數擁有醫學院的綜合型大學，同時又有集團完整醫療體系，都是學生最強而有力的後盾，義大護理系深具優勢。義守大學也設立學士後護理系，是南臺灣唯一培育學士後第二專長護理師的高教體系學校，醫療人才養成基地就在義守大學。