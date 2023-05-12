夢想淘心室5月12日【創時空】邀請到Meal Room米釉餐酒鍋物 Vincent lin創辦人，從事行銷相關工作，零餐飲基礎的創辦人在節目中自喻自己像是美式咖啡，美式咖啡會讓大家聯想到每天工作前都需要來一杯，創辦人熱愛工作就像每天必喝的一杯美式咖啡。

Vincent從小的第一個夢想，在國中就已有雛型。他想當一個創業家，曾經為愛追妻追到日本，結婚後因為疼愛老婆、因為老闆娘想要擁有一間火鍋店，創辦人因此結合自身的喜好將餐酒與老闆娘的火鍋作結合，開了一間走單價高卻非常有氛圍的Meal Room米釉餐酒鍋物送給自己的老婆。

然而，在開店初期因為受到疫情的影響，不能內用大大的打擊著林創辦人，Vincent 在節目中特別提到，雖然很挫折，每天張開眼睛都覺得很絕望，但他慶幸自己有顆堅持的心，餐廳才能撐過去走到今天，即使知道在創業的過程最重要的是要為自己設停損點。斜槓開火鍋餐酒館的他給創業者的建議是：假如你要創業，你不能期待別人的鼓勵，如果你要做餐飲你不能夠不知道自己要賣什麼。過來人的話果然有哲思。

Meal Room米釉餐酒鍋物，因為愛從一間小小的火鍋店開始起步，初心有點浪漫、有點氣氛、帶點微醺，甚至有點心動的感覺。最近還跟藝術家合作，每個月進行藝術品展示。聽眾們是否好奇這間火鍋店的到底是什麼模樣？更多精彩的內容不要錯過今天的節目，大家快去餐廳親自體驗。

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