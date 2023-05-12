2023「南華好Yuong 職場飛揚」開幕式。(照片/南華大學提供)

南華大學為強化學生的就業力，在課程上強調理論與實務兼備、落實學用合一，並邀請業師協同教學，更與1,036家機構簽訂實習合作、591家企業簽訂產學合作。根據111年調查，該校畢業生的就業率高達94.32%，就業滿意度82.9%，企業雇主滿意度達89.17%，也是企業最愛的大學。

5 /11日南華大學舉辦2023校園徵才博覽會「南華好Yuong 職場飛揚」。政府勞工暨青年發展處林俊傑副處長、嘉義市工業會理事長何勇魏、嘉義救國團主委黃國芳以及嘉義縣市就業、環球國際文創股份有限公司董事長 簡廷在等創業相關民間組織及貴賓以及校內一、二級主管與參展的企業代表也一同到場共襄盛舉。

現場超過50家企業，提供超過兩千個職缺，媒合率達80.69%(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明表示，在勞動部勞動署雲嘉南分署的支持與協助下，已連續11年辦理校園徵才活動，大大提升學生的就業率，成效極佳。今年特別規劃「創業及就業職涯週系列活動」，提供學生多元的就業等相關輔導服務。學校極為重視學生的專業力、就業力以及國際移動力，「態度養成」更是培育學生的重要關鍵。對於學生的職涯發展從大一即開始即規劃「我的學習地圖」，藉以明確了解興趣與志向，讓學生可以配合未來的發展目標進行選課，同時也鼓勵學生跨領域學習，目前全校共有21個跨領域學程。此外，也透過實習或職場體驗之課程，讓學生學以致用，也提早瞭解職場動態與文化，畢業即能與職場無縫接軌。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟勉勵大學生，除了在校四年的專業學習，畢業後可以多加運用勞動部的職訓資源進行相關專業及跨領域的學習，以提升競爭力，所謂「借力使力不費力」。在求職時秉持積極正向的態度，不要怕辛苦，並且先求有再求好，用經驗累積實力，有實力自然就會有自信心。劉分署長也提到，人脈的培養也很重要因此也要多廣結善緣。

今年活動特別規劃「創業大募集」注資競賽，林聰明校長(左)與林辰璋副校長(右)參與注資活動(照片/南華大學提供)

環球國際文創股份有限公司 簡廷在董事長今天親自蒞臨校園徵才博覽會，他表示，南華大學是從生命的啓源、全校擁有21個跨領域學程，亦心靈的育成，學生身心靈教育，養成品德修養育體群知識函養兼備人才育苗學程，為學生畢業即能就業與職場接軌，每年畢業季前皆會舉辦「校園徵才活動」，提供應屆畢業生與企業間的媒合管道，也讓在校生瞭解不同產業的職場趨勢，在畢業前提早訂定職涯規劃。此次與相關數位科技、5 G、A R、XR、A l創意設計學生們深入交流與學校建立產學合作人才培育發展5 G數位科技與文化產業結合，創新元宇宙的未來數位經濟專業的人才資源媒合好平台，期望能促進5 G數位經濟迅速發展，創造國際的數位科技競爭力！