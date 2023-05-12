淨零碳排是全球關注的永續議題。由行政院主辦的「2023總統盃黑客松」正式開跑，為了讓參賽者聚焦永續發展，主辦單位邀請去年冠軍團隊分享成功經驗。代表去年冠軍隊伍出席的東海國貿系教授李怡穎表示，「從稻稈廢棄物到生物炭肥料與土壤碳儲存－生物炭循環永續發展模式之實戰」是去年主題，聚焦於聯合國的永續發展目標SDGs與國際接軌，拒絕閉門造車是奪冠的關鍵因素。

數位發展部舉辦的「2023總統盃黑客松」記者會，向全球發出挑戰，以主題「Free the Future: Open, Digital＆Green」，民主、數位與淨零三大要素，廣邀各國資訊高手前來發揮創意，為永續發展做出貢獻。其中以東海大學國貿系教授李怡穎為代表的「2022年總統盃黑客松之國際松」的全球冠軍「[email protected]」團隊出席，親身分享奪冠經驗。李怡穎指出，之前的團隊主要能夠成功，在於產官學研的跨界合作緊密，才能夠擊敗7國31團隊脫穎而出。菁英團隊包含東海國貿系教授李怡穎、二林鎮長蔡詩傑、擁有超過700名契作農戶的米屋智農公司總經理陳肇浩、泰國RUS大學等產官學界代表。

東海資管系教授陳澤雄指出，李怡穎教授相當優秀，他們的團隊合作不僅非常融洽，團隊也各司其職，努力投入相關研究，最重要的是，做出來的成果可以實際應用在產業上，這也是為何去年可以擊敗7國31團隊的原因。

李怡穎針對專案表示，之所以能脫穎而出，最重要的是實用性，可以解決全球稻米採收後之稻稈露天燃燒所導致的溫室氣體排放，以熱裂解技術將稻稈轉換成生物炭，生物炭可加入肥料中提高稻米產量、改善土壤，以此減少露天燃燒碳排放，同時可進行碳捕捉、碳儲存、獲得碳憑證及汽化發電獲得綠電等目標，達到「循環經濟」。

東海國貿系主任謝俊魁也表示，今年李怡穎教授的計畫獲東海國貿系師資團隊的全力支持，目前也全面與泰國端展開國際合作專案，從產官學研跨領域的整合，相信未來以東海的研究能量，可以讓這個專案有更進一步的發展。