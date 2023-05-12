為協助青少年自我探索，在暑假期間透過多元體驗，開展多領域知能經驗，同時培養人際關係與團隊合作，臺北市於2023年暑假規劃多樣化暑假營隊活動供學生報名參加。為提供本市小朋友跨縣市交流的機會，本次暑期夏令營首次與新北市及基隆市合作，開放部分夏令營名額提供3個城市的小朋友相互報名，增添孩子們彼此交流與分享的樂趣。

台北海洋大學獨木舟操作。(照片/臺北市教育局提供)

臺北市每年皆規劃暑假「職業輔導研習營」，由本市技高院校及新興職業試探與體驗示範中心共同辦理，提供1至2天的營隊課程，協助國中、小學生在有趣的營隊活動中進行職業試探。該營隊自109年度起即開始積極與產業鏈結，除進行職場參訪外，部分課程更由專業業師授課，並與技術學院等大專院校合作共同規劃實作課程，每年皆廣受國中、小學生喜愛，報名踴躍，2023年暑假職業輔導研習營共提供224個營隊，6,056個名額讓國中、小學生報名參加。

另為豐富本市學生雙語學習機會，讓孩子在暑假期間有更生活化的雙語溝通情境，本市112學年度雙語教育學校聯合推出暑期雙語營隊，課程豐富多元，所有課程均為本市雙語教育學校特選師資授課，其中華江國小的華江小奧運，透過體育、品德、藝術與國際教育等活動主題，讓學生在實作中進行跨領域學習；大直高中的大直未來島，邀請國小同學們透過AR、VR等數位科技，一起來探索大直高中的美麗校園；北政國中以國際禮儀、議事規則、模擬聯合國會議三項為主軸，深化學生思考、培養禮儀、語文表達以及對國際事務瞭解與關懷、進一步拓展國際視野，讓學生接軌國際。

動物園-夏令營1，請黑猩猩乖乖的舉手，讓動物保育員檢查身體健康狀況。(照片/臺北市教育局提供)

另外，尚有資訊科技、體育競技、田園生態、人文藝術等豐富主題之夏令營活動可供報名，如「品味戲劇營」邀請「如果兒童劇團」進校，讓孩子們在學有專精的劇團老師帶領下，領略並體驗肢體表演所帶來的樂趣，從中發揮創意，將品德及人權法治的核心價值融入專業化的戲劇表現中!又如「動物保育員體驗營」，邀請小朋友來動物園體驗動物保育員的工作，也一同參與動物及生態保育行動。活動日期自112年7月1日至112年8月31日止，歡迎北市公私立各校學生踴躍報名參加，活動資訊詳見https://reurl.cc/ZX0MYM，和臺北市教育局一起玩轉假期FUN暑假，透過動手做及體驗式學習，度過快樂又充實的暑假時光，滿載而歸！