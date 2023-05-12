新北市三重區二重國小在教育局及財團法人台灣閱讀文化基金會等各界協助下成立新北市第17座「愛的書庫」，並以「科普築夢號」打造科普主題書籍館。今(12)日上午舉行揭牌典禮，由二重國小學童帶來悠揚笛聲及英語歌謠揭開序幕，教育局丁雅君主秘及各界貴賓共同進行揭牌，書庫將提供三重區各校師生共享閱讀資源。

教育局丁雅君主秘(左)頒贈感謝狀給獨立捐贈人林佳添教授(右)。(照片/新北市教育局提供)

丁雅君主秘表示，閱讀是一切教育的基礎。教育局每年皆補助學校購書經費，定期購書汰換書籍，以活絡學生閱讀資源，近幾年更推廣電子書，建置親師生平台連結公立圖書館的電子書資源與線上電子書平台，消弭城鄉閱讀資源的落差。

今天在二重國小設置新北市第17座「愛的書庫」，以自然科學的書籍為主，共設置50箱圖書，每箱圖書30本，全數由二重國小49學年度畢業校友林佳添博士所捐贈，再由新竹物流股份有限公司協助書箱運送，不僅能充實三重區孩子的視野與智慧，更達到「共讀分享，智慧循環」的效益。

二重國小校長吳正雄表示，愛的書庫支援學校圖書，豐富學校藏書，尤其是二重國小「愛的書庫」的圖書以科學類為主，除了提供學生閱讀，更是自然科學領域教師的教學輔助教材。充足的閱讀資源，讓小朋友們擁有更多閱讀機會與善用圖書館資源的渠道，共創「喜閱二重 精進閱讀」的願景目標。

二重國小將閱讀納入校訂課程。(照片/新北市教育局提供)

該校閱讀推動教師李育慧則表示，每週四晨間是全校共讀時間，透過共讀書箱，全校師生在共讀時間感受「MSSR身教式安靜閱讀」的氛圍，已成為二重的閱讀文化，因此需要更多共讀書籍進行班級輪讀；六年級的丁宥崴同學開心的說：我們一群同學對自然科學和動植物世界有著濃濃的興趣，學校新設的「愛的書庫」，以「科普築夢號」為主題，閱讀「愛的書庫」的書，不但可以讓我們增加科普知識還可以拓展我們的視野，謝謝「愛的書庫」讓我們可以讀到這麼多好書。

教育局補充，多年來與民間攜手合作，將閱讀資源完善分配到有需求的地區，透過不同管道激發學生學習動能，期望讓師生有更多學習與自我實現的機會。「愛的書庫」落成，見證了新北市政府與民間公益團體對閱讀教育的重視，後續也將成立更多主題式愛的書庫，期望透過公私攜手推展閱讀，讓新北市的孩子在書香的環境中，越來越有想像力跟創造力。