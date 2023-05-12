玄奘大學於2023年5月10日在該校圖書資訊大樓一樓大堂舉行「浴佛祈福大典」活動，以擊鼓、舞獅、鳴磬、敲鐘等儀式和三大佛教傳承誦經的方式，展現獨樹一幟的國際跨文化特色。

開場時，由聯豐龍獅戰鼓團演出為活動帶來祥瑞氣氛。開幕式推出鳴磬祈福儀式，由新竹市佛教會前理事長真理法師敲響三聲大磬，祈求佛陀的庇佑，並祝福玄奘大學永續發展和與會者的平安吉祥。接著，由中華民國國際藏傳佛教研究會七位藏傳佛教法師前導，以法螺、長角號、哨吶和銅鑔鑼等四種法器，進行開幕式的梵樂祈福儀式。

玄奘大學印度學生表演印度舞。(照片/玄奘大學提供)

除此之外，浴佛祈福慶典的其他儀式還包括三大佛教傳承誦經，此莊嚴而溫馨的跨文化、跨法脈輪番誦經節目，在台灣各大寺院的慶典，算是絕無僅有的一大特色。最後，學生們推出三項（太鼓、國術與印度舞）藝文表演，祝福所有與會者平安吉祥。

本次與會貴賓有新竹副市長蔡麗清副市長、民政處嚴翊琦處長、宗教禮儀課黃忠議課長、新竹市陳啟源議員與大力支持本校的久元電子汪秉龍董事長；還有兩位大使──印度台北協會駐台副代表Aparna Ganesan副會長與達賴喇嘛西藏宗教基金會格桑堅參董事長出席本次大會活動，這使得本次浴佛大典帶來了國際文化交流的特殊氣氛。

聯豐龍獅戰鼓團-戰鼓表演。(照片/玄奘大學提供)

活動現場更提供愛心美味蔬食。玄奘大學表示，感謝新竹市佛教會、慈濟新竹分會與佛教弘誓學院以無比愛心張羅飲食，包括前述新竹市佛教會的台灣小吃，慈濟與弘誓的愛心自助餐與點心。外加那爛陀印度生製作的特殊風味印度餅。豐盛、多樣而美味可口，讓來賓與教職員生目不暇給，贊不絕口。