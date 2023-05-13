「第六屆芒果要的就是你」暑期實習活動於5月12日前進亞洲大學進行還選活動說明會，本次活動由湖南廣電、中華兩岸文經協會主辦、時際創意傳媒承辦，預計透過海選，選出50位最優秀青年學子前往湖南衛視各單位、節目進行為期一個月的實習與交流。

本次主辦單位中華兩岸文經協會王雅芬秘書長在說明會上表示，能夠到湖南衛視實習是一個非常難得的機會，除了能夠增加自己視野與專業能力，最難得的是本次實習活動也特別向湖南衛視爭取到現在最熱門節目《乘風破浪的姐姐》實習空缺，期待在海選與湖南看到亞洲大學的同學。

亞洲大學資傳系張健人教授鼓勵同學報名。（攝/景義婷）

產學經驗豐富的亞洲大學資傳系張健人教授於分享會時對亞大的學子說明，往年亞大都有學長姐過去那邊實習，回來後都有很棒的發展，所以老師非常支持同學過去學習技能，會全力協助同學找到自己的特色，拍攝出有創意的3分鐘影片參加這次海選。

芒果要的就是你校巡來到亞洲大學。（攝/劉于瑄）

第六屆芒果要的就是你-湖南衛視暑期自費實習活動」徵選的對象不限科系所大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生，最終海選出50名最優秀的學子前往湖南衛視進行為期一個月的實習培訓，活動報名至5月30日，相關資訊可至「芒果講習所」粉絲團查詢。

報名連結: https://forms.gle/pkmaFtbNNGT6LBM77

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