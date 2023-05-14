5月12日、13日在桃園健行科技大學展開的「2023健行好棒盃餐旅技能全國公開賽」十年有成，今年邁入第十一屆，開啟餐旅技能競賽的新扉頁。作為全國最大規模餐旅技能競賽的好棒盃，除了延續往年餐旅海報設計、廚藝展示、托盤技能、競速舖床、調酒、咖啡、法式烘焙甜點等多元項目外，今年更新增創意義大利麵組、創意披薩以及主題蛋糕展示等與國際廚藝交流之競賽項目。

健行科技大學李大偉校長代表承辦單位感謝采盟股份有限公司、桃園市青年事務局長期以來對健行科技大學的支持與贊助，李校長說：「我們在疫情後再次重聚一堂，特別感謝所有贊助單位、專業評審團隊的支持，才有今年的好棒盃。更感謝各學校的帶隊老師以及選手們的參與，讓好棒盃競技精采絕倫。也希望選手在競賽中切磋與成長。」ICIF義大利國際廚藝學院校長Mr.Pierino Sassone更期許參賽選手：「我們確信透過這次合作，將讓更多人了解在ICIF這樣多元文化環境中學習義式美食、新的語言、文化和生活方式，不僅能在廚藝技術上獲得精進、開闊國際視野、增加國外工作經驗的附加價值，還能培養學員以堅強的毅力，在未來的職場上收穫豐碩的果實，自信踏上人生旅程。」

好棒盃「創意義大利麵組」評審：ICIF義大利國際廚藝學院校長Mr.Pierino Sassone(右一)、台北美福大飯店義大利餐廳行政主廚Massimo Picci（右二）。(照片/健行科大提供)

「健行好棒盃」因疫情影響，睽違三年後再次隆重登場。邁入第十一年的健行好棒盃，為使學生接軌國際，延續與「日本沖繩泡盛酒」、「韓國麵包工藝」、「法國可頌與巴黎布雷斯特」等國際交流的成功經驗，本年度新增義大利餐點，特別邀請到ICIF義大利國際廚藝學院校長Mr.Pierino Sassone、台北美福大飯店義大利餐廳行政主廚 Massimo Picci蒞校指導選手並擔任評審。為拓展選手新知並與業界接軌，健行科大也力邀餐旅界專家學者擔任評審，提昇賽事品質。評審團中有美國藝術大學終身教授且為世界廚藝大賽A級國際大賽評審司宛春教授、必勝客營運總監Grace Chiang、必勝客研發資深經理kingkong Yang、「行政院勞委會」餐飲服務檢定資深監評委員古麗芳女士、英國City & Guilds及IOH國際咖啡師考官陳素滿女士、2022路易樂斯福世界麵包大賽台灣隊冠軍教練吳武憲等，評審陣容堅強。

好棒盃開幕儀式。采盟公司董事長古素琴（右起）、桃園縣政府青年事務局溫專員、健行科大校長李大偉等人一同合影。(照片/健行科大提供)

健行科大餐旅系楊舒涵主任表示：「好棒盃向來秉持著公平公正公開的賽事精神，期望所有選手於競賽中展現最佳實力，除了為人生留下美好的一頁外，未來也能為台灣的餐旅產業奉獻一份心力」。