由閩南師範大學、《詩刊》雜誌社主辦，13日以“同聲同文詩必有教”為主題的2023年閩南詩歌節開幕式暨詩歌朗誦會，在福建漳州閩南師範大學舉行。來自臺灣的文學同好、學者以及閩南地區的學校師生們面對面以詩會友，切磋詩藝，一起為兩岸文學教育交流和發展發聲。

兩岸文學人帶來了25首詩歌朗誦。參與朗誦的臺灣作家和詩人表示，面對面交流有溫度，沒有比見面交流更好的方式了。朗誦會上，廈門大同中學老師鐘永許、卓鳳凰，首次將普通話和閩南話融入朗誦，創新演繹餘光中的詩歌《鄉愁》，“鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭……”。它們表示“餘光中老師是閩南人，鐘永許說希望借助這首詩歌，表達老先生，以及兩岸民眾期盼團圓的心聲。”。

台灣詩人白靈帶來了一首自創的詩歌《大戈壁》。(照片/中新社提供)

5年未參加朗誦會，祖籍湖南的臺灣作家石德華，朗誦了其疫情防控期間的原創散文作品《妖怪說的》，分享疫情帶來的生活變化和感悟。她表示餘光中老師的《鄉愁》是從小聽到大的詩歌，當晚另類的演繹讓她感覺“鄉愁”就在眼前。她還喜歡《紅色記憶·青春抉擇》等用演詩的方式帶入情境的朗誦。“很新穎，大陸詩歌和文化的傳承和發展，做得很好”，大陸師生對詩歌的喜愛和認識，及文化自信又更上層樓。

來自臺灣的詩人白靈帶來了一首自創的詩歌《大戈壁》。該作品創作于甘肅省敦煌行之後，抒發其遇見大陸錦繡山河的震撼和感想。白靈老師介紹他從小接受中華傳統詩歌文化的教育，兩岸詩歌文化、人文歷史一脈相承，人為無法割斷。在他看來，此次線下活動預計持續一周，涵蓋詩歌節、系列講座、研討會等，形式多樣，透過文字將進一步加強兩岸民眾的情誼和理解。

白靈表示沒有比見面更好的交流方式，“見面三分情，不見面自然就陌生和隔閡了”，希望兩岸能多見面溝通，也歡迎大陸民眾多到臺灣感受人文歷史及文化。

另一位臺灣老師陳瑞松，是閩南師範大學文學院漢語國際教育系主任，也是活動主持人表示“因疫情原因線下詩歌會停辦了3年，他期待兩岸通過詩歌等文化藝術教育交流激發別樣火花。

廈門大同中學老師鐘永許、卓鳳凰，首次將普通話和閩南話融入朗誦，創新演繹余光中的詩歌《鄉愁》。(照片/中新社提供)

“閩南詩歌節已舉辦7屆，搭建了兩岸詩人、學者和藝術家學術研討及創作交流的平臺。”閩南師範大學副校長何紹福表示，希望通過詩歌節及系列活動，弘揚中華優秀詩教傳統，持續推動兩岸文學文化融合發展。