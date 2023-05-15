《文化創意產業發展法》修正條文三讀通過 文化部長史哲：「投資臺灣內容正著時」 戰略文創首度納入投資抵減，期盼邀請各界共同投資臺灣內容，將臺流推向世界。促進我國原生文化內容智慧財產開發、發揚文化創意智慧科技產業推促力！

宇宙之旅、星際驛站創意IP規劃設計。(照片/環球國際文創提供)

文化部指出，為促進我國原生文化內容智慧財產開發、產製及流通，公司或有限合夥事業等營利事業，投資行政院核定「國家戰略重點文化創意產業」文創公司或有限合夥事業、專案，並達2年以上，可在投資額20%以內，自有應納營所稅年度起5年內，每年最高抵減所得稅額總額50%；個人亦即天使投資人，投資高風險新創公司或有限合夥事業，以及由國發基金共同投資的專案，現金投資50萬元，並持有達2年以上，可在投資額50%以內，自持有屆滿2年的當年度個人綜合所得總額內減除最多300萬元。

環球國際文創股份有限公司董事長簡廷在說、人生命是有限的！文化卻是永恆的！創意文化有助於E S G永續經濟發展，立法院《文化創意產業發展法》於5月12日修正條文三讀通過 ，將有助於數位科技文化孕育新生命，支持青年創業，協助在地文化數位科技發展，實踐一村一品5 G、A I大數據、區塊鏈文化創意品牌，促進偏鄉經濟發展，留駐青年在地經濟發展，立足鄉村，邁向國際、行銷全球創意文化科技，推動台灣E S G永續文化的無煙囪經濟產業，加速傳統製造業提升轉型。

南島文化沿緣數位IP文化創意規劃設計。(照片/環球國際文創提供)

環球國際文創公司董事長簡廷在提到，為了將過去、現代、未來等文化利用數位科技5 G、Al等等原生文化永續傳承，因此以個人綿薄之力，拋磚引玉，促進跨產業資源整合，組織環球國際文創公司，推動原生文化創意產業、數位科技，實踐E S G文化永續。

環球國際文創公司團隊已經研發IP有如：屏東楓港記憶首部曲，木炭窯、伯勞鳥在地文化，與台灣原生文化之一：生命之樹、守護地球愛護環境珊瑚世家，及南島文化沿緣、以及莫達拉奇幻世界，未來文化宇宙之旅、星際驛站元宇宙等數位文化科技，多元文化藝術創作IP研發，提供給青年就業創業創三意平台實踐、創意、公益、生意永續經濟，認為三讀通過的文化創意產業發展法將令台灣邁向國際，提升競爭力。