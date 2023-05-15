為落實學生的生命教育課程，教育部國民及學前教育署於4月17日至11月3日辦理「2023總統教育獎歷屆獲獎者生命教育專題講座暨展演活動」，藉由藝術展覽或專題講座形式，邀請總統教育獎歷屆獲獎者至高級中等以下學校和學生們分享自身生命故事，使其生命動能帶給社會更深遠之影響力。更多學校錄取名單可至「總統教育獎」網站（https://ssur.cc/3GxYXij）查詢。

講師徐若鈞患有罕見疾病遺傳性表皮剝離鬆懈症，全身皮膚異常脆弱，除了傷口與水泡外，口腔及眼睛也因黏膜不定期的破裂而受影響，導致右眼視力幾乎為零，但畫畫讓她找到了方向與人生的出口。雖然最初投入繪畫的動機是為了轉移注意力，忘記抓癢、傷口疼痛，但卻讓他重新認識了自己。徐若鈞說，即使每次畫畫時坐太久會長水泡，站太久腳會腫，加上眼睛不定時的受傷，「當時間緊迫時依然要讓自己在壓力下持之以恆，這沒有捷徑的堅持，就是因為找到了自己想做的事。」曾獲磺溪美展、苗栗美展優選，全國美展、大墩美展入選，以及第13屆中國大陸全國美展水墨類入選等獎項肯定，並獲得文化部扶植青年藝術發展補助以及金門、新竹鐵道藝術村駐村經驗。徐若鈞希望「他日能夠成為種子、養分，去滋養其他的生命，即使只是一個畫畫的人。」

講師楊紫羚自小視力受影響，卻展現了超人的音樂天賦，期許未來能成為音樂治療師幫助他人。(照片/教育部國教署提供)

講師楊紫羚是早產兒，導致雙眼視網膜剝離，僅能感受到些許的光影，但從小在音樂方面特別有天份，更深深喜歡上鋼琴彈奏，小學時即積極參與各項鋼琴比賽，閒暇之餘也學習游泳，並於2015年獲得總統教育獎；國三時因緣際會接觸到中國笛，優美的音色加上酷似武俠小說的風格，更讓她一頭栽進中國笛的世界，因為雙眼看不見，在練習曲子時需要朋友先幫忙錄音，再一段段重播聽出旋律和音階，記下樂譜及指法，但她仍決心朝向專業邁進。如今，她就讀臺灣藝術大學國樂系，除了更精進演奏的專業外，未來也希望能夠成為一位音樂治療師，期許用專業幫助更多的人。

國教署表示，生命教育的範圍是人生整體及其全部歷程，期許透過講師自身的生命歷程，能夠幫助學生探索和反思生命存在的意義與價值，建立完整的人生觀與價值觀，並透過反思貢獻所學回饋社會，造福更多的生命。