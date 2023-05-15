新北市自強國小藝術才能班於校內舉辦「藝十之選」畢業作品展，新北特殊教育學校師生受邀參觀，由藝才班學生導覽。特校學生則帶來「海龜與海」戲劇表演，融入SDGs議題，結合手語歌曲，傳達保護海洋的意識。這難得的特藝同行，還一起創作感恩卡片，共度溫馨的母親節活動，充分展現普特融合。

特校學生則帶來「海龜與海」戲劇表演，融入SDGs議題，結合手語歌曲，傳達保護海洋的意識。(照片/新北市教育局提供)

新北特殊教育學校校長洪雅玲表示，母親節是個溫馨的日子，許多的特教孩子的母親們一路走來都很辛苦，自強國小藝才班陪伴特校學生創作母親節卡片，這是普特融合最美的畫面，也是特教家長們最棒的母親節禮物。

新北特殊教育學校學生，透過表演呼籲觀眾「自備購物袋、環保一起來」。(照片/新北市教育局提供)

促成活動的特校教師趙慧如說，「每位孩子都需要舞台，無論是當媽媽或是老師的角色，我都希望看到孩子們在台上散發的光。」藝才班的學生作品多元，包括平面類的彩繪、漫畫、版畫、平面設計、水墨、壓克力水彩，也有立體類的房屋設計、木工等作品，小小藝術家用心為特教學校的大哥哥大姊姊們解說作品，這是普特學生們生命中美好的經驗。

自強國小藝才班教師廖彥慈補充，創作母親節卡片活動中，我們看到了特教孩子的熱情與努力，這是一段很美好又珍貴的融合經驗。學生蘇翊絜提到，看了新北特殊教育學校的表演，心裡很感動，大哥哥大姊姊們雖然身體受限仍熱情表演，相信他們一定花很多時間練習，努力地告訴我們，自備購物袋、環保一起來。

教育局長張明文表示，一個進步的社會應落實普特融合，特教學生能突破侷限，獲得平等參與社會的機會。期待所有學生學習包容、理解身體受限的同學，落實尊重與關懷，因為每個孩子都值得被看見、被尊重。未來鼓勵更多普特融合的活動，讓我們一起讓社會更美好。