過去三年來，義守大學積極推動地方創生，以屏東縣新園鄉為服務對象，執行高教深耕大學推動社會責任實踐基地「義智加乘新園新價值」計畫。為了推廣新園鄉地方品牌，由「管理學院」企業管理學系老師蔡璧如帶領學生，辦理地方創生市集及多場線上直播活動，累積學生運用網路進行行銷推廣的經驗，亦與新園鄉的農家建立了良好的關係；邁入計畫期第三年，義守大學「新園慣行轉有機」團隊參加國立高雄科技大學舉辦的「鄰家好漁－關懷偏鄉弱勢實踐競賽」，勇奪第二名佳績，實力備受肯定。

義守大學積極推動地方創生，學生透過網路直播，行銷推廣在地產業。(照片/義守大學提供)

「新園慣行轉有機」團隊針對以慣行農法所種植的農產品易破壞生態環境的情況下，提出慣行轉有機施作的建議與方案，並規劃轉作過程中，同時開辦有機農事體驗活動，一來彌補農夫因轉作有機而減少的獲利，二來重新鏈結消費者與土地和生產者之間的關係，進一步推廣食農教育。以具有創意及實踐性的方法解決農業轉型與環境永續問題，並創造地方產業發展，不論是參與的學生還是在地產業與農友，都是最直接的受惠者。

競賽過程中，義守大學團隊也與來自日本的大學參賽隊伍交流，主辦方透過遠距設備及即席翻譯，讓臺灣、日本雙方能夠瞭解彼此的報告內容。參賽學生企管系四年級的蘇郁硯說，即便日本隊伍未到現場，依舊讓人感到非常緊張，但團隊相互加油打氣，展現合作力量。另一位企管系四年級方文豪也說，站在台上面對眾多評審發表團隊的執行成果，這實在是鍛鍊心臟很好的機會，也讓自己不再懼怕站上舞台。

義大企管系學生前進屏東與在地農民合作，以具有創意及實踐性的方法解決農業轉型與環境永續問題。(照片義守大學提供)

義守大學企管系師生，實踐大學社會責任推動地方創生，在師長帶領下讓學生走進真實場域學習面對與解決問題的能力；企管系開設包含「大數據概論與應用軟體」、「商業智慧」、「行銷管理」以及「消費者行為與實作」等課程的智慧行銷主題式課群，以地方小農農產品行銷為實作主題，培養學生應用智慧科技之商業行銷能力。進入後疫情時代，永續已成為企業人才新顯學，而義守大學正是永續人才的最佳培訓場域。