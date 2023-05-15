教育部「人文社會與產業實務創新鏈結計畫」(簡稱iLink計畫)自112年開辦，首度鼓勵大學校院人社領域結合產業議題，進行為期4年計畫，第1期計畫申請至112年5月31日止，歡迎各大學校院人文社會領域院系及教師踴躍申請。

112年2月至7月辦理第零期計畫，已投入5千萬元，計有40校、87件計畫參與。推動iLink計畫期待透過開設跨域課程、教師成長社群、資源分享平臺及跨域專題競賽等方式，建立跨域、跨校的合作機制，提升人社領域師生教學能量與職能競爭能力，形成共享、共好的支持生態系統。

輔仁大學規劃的新北市塭仔圳開發區，未來將成立樂齡族群創新永續設計中心也獲得輔助。(照片/教育部提供)

獲補助學校計畫內容相當多元豐富，如輔仁大學發揮人文領域的文字分析、社會關懷、敘事行銷等強項能力，整合校內人文社科及管理學院、織品學院及設計中心，導入樂齡族群產業，透過AI智能編劇、電競敘事、機器人聊天等課程，發展更符合樂齡族所需的健康照護服務、精準醫療產品等，未來也將配合學校所在的新北市塭仔圳開發區，成立樂齡族群創新永續設計中心，建構良善循環的樂齡族群產學生態圈。

中興大學中文系以研發製程設備的企業為合作對象，企業認同計畫理念，並捐款為學校打造多媒體教室，學校則透過企業想建立品牌形象的真實需求，帶領中文系學生參與「故事行銷」模式的真實實作，培養說故事能力、熟悉商業模式及品牌行銷等，預計在企業上櫃後，為企業完成品牌人物故事敘寫、形象歌曲創發宣傳、商標商品視覺化文字等識別服務，創造產學合作雙贏模式。

教育部委託的計畫團隊逢甲大學也嘗試發展融入設計思考（Design Thinking）的單師授課模式，如以荷蘭、以色列及我國農業為課程範例，引導學生思考我國與荷蘭、以色列農業的相異點，了解荷蘭如何運用尖端科技成為全球第二大農業出口國，以色列如何創造沙漠農業奇蹟，再由學生討論及想像有什麼科技及營運模式是臺灣農民可學習的、可如何提高臺灣農民年收入、需要什麼樣的農業改革以改變現今農業現況，最後提出構想。而這樣的課程設計，不僅提升學生學習的意義感、對課程的參與度，也讓資源不足或無法以雙師共授進行設計思考課程的老師，更容易上手進行教學。

教育部表示，為透過各校第零期的試辦成果，傳遞並激發更多教師參與，已辦理6場徵件說明會及工作坊。此外，為使學生能善用現有表單工具提升資料調查、創意發想、設計思考及企劃行銷等實戰能力，計畫未來預定完成100組以上數位資源與工具箱(Toolkits)並建立學習地圖，供參與計畫師生有效運用。在競賽方面，也與「TiC100社會創新實踐家」、聯發科技的「智在家鄉」及「環境關懷設計競賽」等國內知名全國性競賽洽談合作，未來將開放計畫補助學校組隊參賽。

第1期計畫分為A類重點學校發展暨區域資源整合中心、B類跨領域教師合作、C類個別教師提升等3種類型，最高補助經費額度分別為A類600萬元、B類250萬元及C類40萬元。計畫申請至112年5月31日(星期三)中午12點截止，計畫徵件須知及相關訊息歡迎瀏覽(網址為https://www.facebook.com/iLink.hss)，歡迎各大學校院人文社會領域院系及教師踴躍申請。