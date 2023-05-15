臺灣大學生物產業傳播暨發展學系第三屆畢業製作，將於5月20日在臺北市花博公園流行館隆重登場 ，此次展覽主題是：《日常不日常》，展覽中將藉由互動式展覽引領大眾反思日常生活中各式議題，挖掘日常隱藏的議題，展覽活動至22日結束。

這項主題訂為「日常，不日常」之業畢業展覽，是由台大生傳系應屆畢業生，懷抱回饋社會的理想，看見社會需要被關注的議題與痛點，透過策展行動，為社會議題發聲，讓大學生與社會議題的連結更加密切；藉由互動式展覽，引領大眾反思日常，發現生活中的各式議題。

針對這項展覽內容，設計專業人士樺致形象設計有限公司負責人楊佳璋說：「真的沒想到臺大有這麼接近創意的科系！」臺大生傳系學生發揮天馬行空的創意，結合日常周遭的議題，不讓學術與日常脫軌，讓他盛讚：「這很棒！非常值得鼓勵。」

這項畢製展覽從六大議題出發發展成專案，分別為「綠色消費議題」、「茶葉年輕化議題」、「社區發展議題」、「人生觀議題」、「親情議題」與「自我認知議題」。專案內容亦融合生傳系所學，如「茶葉年輕化議題」探討當今年輕人愛喝茶之下，該如何讓茶的文化與價值持續傳承；「社區發展議題」真實走入在地社區，與社區居民深入對話，在居民的生命故事中，梳理出豁達的人生哲學，與觀展者一同反思生命經歷。

跳脫單純的學生策展，臺大生傳畢製邀請到臺灣唱片封面設計教父李明道 Akibo 擔任總指導老師，他也是 2023 臺灣燈會主燈設計者 。藉由業界專業策展人的指導，展覽整體專業性與影響力獲極大提升，進一步細緻化展覽所傳遞的議題理念。

此外，臺大生傳系《日常不日常》畢展團隊用心設計原創商品，已上架募資平台，活動也獲得宜家貿易股份有限公司、迪樂科技集團、台東鹿野紅烏龍茶暨茶葉生產合作社、星源茶園、台北市農會、CakeResume、恆器製酒、製皂所、三點水製藝文化有限公司、無毒農蔬果產銷平台、VIIGO、蘭芝LANEIGE等企業支持。