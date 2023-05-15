第六屆芒果要的就是你5/15日前往位於台北內湖的康寧大學，分享實習活動徵選機制並進行現場QA，實習活動由湖南廣電、中華兩岸文經協會主辦、時際創意傳媒承辦，報名不限科系和系所，歡迎未來想成為媒體菁英的同學報名海選爭取50名實習機會。本屆實習職務有近期最火的節目「乘風破浪的姐姐4」幕後學習。

實習、學習的過程是最重要的是爭取讓自己的學涯留下深刻的回憶。康寧大學數位影視動畫科李承中老師開場時提到，此次難得邀請到主辦方來校說明，前幾屆的學長姐為了爭取名額，無不卯足全力，在自我介紹與加分項目都展現了十足了企圖心。

中華兩岸文經協會景義婷監事，分享近期很火的節目「乘風破浪的姐姐4」。（攝/景義婷）

中華兩岸文經協會景義婷監事在說明會中表示，年輕不要留白，她以自身在學時期學習經驗，勉勵同學報名，暑假時間可能同學正在打工或玩樂，選擇參與此次機會有可能邁向不同人生道路，拓展視野。並且在內地的實習風氣，與台灣不一樣，甚至有的企業是採取付費實習，這次獲選的同學不僅是免費，只需付機票與保險的費用即可，請有興趣的同學，盡早找老師提出報名與推薦函的需求。多名同學在會後積極洽詢想知道更多學長姐分享的經驗。

康寧大學同學展現出積極想參與本次實習的企圖心。（攝/景義婷）

萬眾期盼的「第六屆芒果要的就是你」，睽違三年再度重啟實習交流計畫。徵選的對象不限科系所大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生，最終海選出50名最優秀的學子前往湖南衛視進行為期一個月的實習培訓，活動報名至5月30日，相關資訊可至「芒果講習所」粉絲團查詢。

報名連結: https://forms.gle/pkmaFtbNNGT6LBM77

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