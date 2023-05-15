111學年度新市區美術藝才班成果展自5月6日起至6月21日止於新港社地方文化館展出，由新市國小及新市國中2校接力辦理，共49位學生參與，長達7週的展期，內容涵蓋超過290件平面及立體作品，豐富多元，展現2校美術藝才班教學成果。

黃偉哲市長表示，新市區2校美術藝才班去年因防疫考量取消開幕活動，走出疫情，今年展出作品創意無限，在新市區辦理這場豐盛的視覺饗宴，歡迎民眾參觀，一同體驗學生們充滿想像、奇異及瑰麗的藝術之旅！

教育局長鄭新輝提到，美術藝才班學生藉由成果展不僅可呈現學校美感教育薰陶下的學習成果，也能培養學生創思美學力及增進美術鑑賞能力。2校學生經由老師的引導，將日常生活用品融入藝術的元素，創作出各種新奇多樣的作品，真正實踐「藝術生活化，生活藝術化」的精神。

新市國小美術藝才班成果展於5月13日辦理開幕典禮，邀請地方仕紳及貴賓到訪，第16屆美術藝才班畢業生精心準備5項合唱、演奏及話劇表演，展示美術以外其他方面的藝術專才。新市國小美術藝才班成立於民國93年，名稱也從美術資優班更改為美術藝才班，致力發掘有藝術潛能的學生，學校對於藝術教育也深耕普通班級，每年申請教育部多項藝術美感相關計畫，進而提升教師教學能力及學生美感素養的培育。

此次成果展共49位學生參與，長達7週的展期，內容涵蓋超過290件平面及立體作品(照片/臺南市教育局提供)

新市國小李智賢校長表示，美展主題-「壹流藝術」是取第16屆畢業班的諧音，主要展現孩子在四年學習中「壹流」的作品與態度；以動物作為發想，創作出一系列水墨、版畫、設計、陶藝等作品，孩子們的童心，彷若淘氣的小精靈活潑無比，創意無限，令人稱羨與讚嘆。本次展覽延續以往的紙漿創作，將報紙紙漿及紙巾進行美感的融合，在紙巾不停的覆蓋再覆蓋過程中，不僅激發了孩子的創意與發想，也磨練出孩子耐心與性情；報廢的椅子也作為素材，創作出一系列的動物裝置藝術。另外，孩子們突發奇想，結合時下流行的扭蛋，盒內放置獨一無二的動物小吊飾文創品，於展場設置扭蛋機，提供參觀民眾將限量版的扭蛋「轉」回家！

新市國中美術班承辦黃心蘭老師說明，在個人作品中，葉宇喬作品《沉迷》，刻劃出疫情下寫實頹靡的生活樣態；鄭棋勻作品《地球危機》及黃永至作品《現代的樣貌》，描繪出動物與人類世界所面臨的危害與挑戰，此3件版畫作品，皆於全國學生美術比賽榮獲佳作。團隊的集體創作-「On Cloud Nine」作品，表達快樂的彷彿飛上天的心情，九朵由紙漿層層黏貼糊成的白雲有如真實雲朵般的蓬鬆和層次感，二十個輕質土徒手捏成的立體小人，有騎著恐龍的女勇士、拿著法杖的魔法師、著迷彩裝保家衛國的軍人、馴服可愛怪獸的帥氣女牛仔等；此外，一隻隻撲滿小豬，以彩麗皮用復古的馬賽克拼貼方式妝點出特色和樣貌，加上複合媒材做出的配件和場景，精緻又富童趣，令人會心一笑。