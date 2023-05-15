健行科大於5月15日舉辦2023國際嘉年華-多元文化美食嗨森日活動，從「飲食」、「服裝」來探索校園多元文化特色，包括日、韓、泰、印尼、越南、馬來西亞、中國、原、臺味等多國元素，由師生規劃異國美食攤位及服裝展示，現場帶來陣陣飄香故土家鄉味，以美食拉近彼此距離的同時，藉由學生們走秀展示、穿著體驗異國服飾傳達多元文化意涵，增進本地生與境外生彼此的認識與包容，推動校園關懷與合作，建立共融友善的幸福學習環境。

穿著越南傳統服裝的輔導老師與工作人員。(照片/健行科大提供)

校園國際嘉年華活動，由國際專修部主辦，外籍同學組成的國際學生聯誼會協辦。健行科技大學配合政府新南向政策，目前有近千名外籍學生在校園內學習，同學們皆是在辛苦的離鄉背井條件下來到台灣求學，個個在健行科大受到良好的照顧，都很高興參加這次國際嘉年華活動親身介紹並展現家鄉特色。

學生手作越南生春捲及甜點。(照片/健行科大提供)

近年學校推動多元文化交融，期望透過校園平台，讓學校專業活動引領社區資源服務，促進師生及社區拓展更廣闊的國際視野。