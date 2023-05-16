美中關係是全球關注的焦點，也是影響兩岸關係的重要因素。東海大學政治系5月透過美國傅爾布萊特計畫，邀請美國政治學者駐點談區域政治。東海政治系副教授林子立表示，來自美國的Polly Diven教授是研究國際關係的專家，是此次計劃中來台唯一的國際關係學者，她的觀點對台灣了解美國外交政策非常重要，為此東海也舉辦連續四週的講座，邀請了眾多國內外學者，歡迎有興趣的民眾前往聆聽。

日前東海政治系透過美國傅爾布萊特計畫，邀請大峽谷州立大學 (Grand Valley State University)的政治學教授，同時也是國際關係項目負責人的Polly Diven主任，來臺進行為期4週的政治學術交流。因應她的到來，東海政治系舉辦為期四週的連續十一場講座，談烏俄戰爭、美國外交政策的改變、印太戰略、如何維持台海兩岸穩定等議題。

此次講座貴賓包括，東海政治系教授邱師儀、張峻豪、林子立、法國巴黎政治學院 (Science Po )教授 Antoine Bondaz、 海峽交流基金會副董事長邱垂正、政大政治系教授張台麟、中山政治系教授蔡榮祥、中興國政所教授蔡東杰、楊三億、譚偉恩、崔進揆等人分別與會座談，最後一場則是由捷克駐台代表處主任，也就是捷克大使David Steinke壓軸。

東海政治系副教授林子立指出，美國傅爾布萊特計畫是由美國政府贊助的旗艦國際教育交流計劃，自1946年成立以來以送出超過40萬名學生到各國交流，是一個全世界溝通思想，並為尋找國際問題解方，國際學者彼此交流的重要平台。林子立說，東海政治系擁有13位專任師資，學術背景多元，此次有機會邀請到美國的政治學者，對台灣的政治研究者來說是一大益處，因為能深入與美國學者實際交流，了解美國學者對台海區域觀點。林子立也說，五月是精彩的一個月，也邀請到法國總統顧問，也是法國首屈一指的巴黎政治學院知名學者Antoine Bondaz來到東海，以法國角度分享法國在印太地區的布局，也表示對兩岸關係持悲觀態度，激烈辯論非常精彩。

美國Polly Diven教授(中)是研究國際關係的專家，東海政治系教授林子立(右)主要負責此次的講座規劃。(照片/東海大學提供)

美國大峽谷州立大學政治學教授Polly Diven表示，來台灣之前，美國的輿論不時傳出台海戰爭一蹴即發，周遭的人都對她來台表示非常擔憂，然而，當她真正踏上台灣土地後才發現一片祥和。Polly Diven說，目前到東海也已經兩個禮拜，非常喜歡東海的環境。她提到來到台灣是很好的經歷，可以真正與在前線的學者分享在美國外交政策方面的專業知識，同時，也與台灣的兩岸關係學者對談，學習到了一手兩岸政治的背景。未來，將回到美國課堂上與 GVSU 學生分享，並同時作為後續研究的資料。