「第六屆芒果要的就是你暑期實習活動」5月16日前往傳播名校世新大學進行活動說明會，雖是中午用餐時間但人氣爆棚座無虛席，現場來了近百位學生，立刻感受到穩坐傳播界第一把交椅的世新大學，其學生果然是識貨行家，對於本次千裡挑一的實習活動展現高度興趣，現場同學們鉅細彌遺的提出十幾個QA請主辦單位回答。

主辦單位中華兩岸文經協會王雅芬秘書長表示，自己是世新畢業的，希望自己的學弟妹可以把握機會到湖南衛視實習。(攝/景義婷)

近年來傳播產業的新媒體技術發展快速，專業人才更加被重視，主辦單位特別爭取到前往排名亞洲第二大的湖南廣電集團旗下各部門實習活動與名額，讓台灣學子有機會到湖南學習與目睹大製作的軟硬體與數位新媒體技術，提升台灣傳媒人的軟實力。主辦單位中華兩岸文經協會王雅芬秘書長表示，自己也是世新畢業的，希望在坐的學弟妹可以把握機會爭取到湖南衛視實習，回想自己學生時期怎麼沒有這種實習機會，覺得非常的可惜，支持學弟妹一定要多出去看看。

世新圖文傳播三年級的賴欣妤同學表示，從小時候就很喜歡看大陸的節目，特別喜歡湖南衛視的招牌主持人何炅何老師，特別喜歡他的主持風格，不僅僅可以幽默還能非常有內涵，期望自己有一天也能成為這樣的主持人，所以這次一定要把握海選機會爭取到湖南衛視實習。

第六屆芒果要的就是你-湖南衛視暑期自費實習活動」徵選的對象不限科系。(攝/景義婷)

第六屆芒果要的就是你-湖南衛視暑期自費實習活動」徵選的對象不限科系所大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生，最終海選出50名最優秀的學子前往湖南衛視進行為期一個月的實習培訓，活動報名至5月30日，相關資訊可至「芒果講習所」粉絲團查詢。

報名連結: https://forms.gle/pkmaFtbNNGT6LBM77

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