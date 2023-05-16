新北市國民教育輔導團日前訪教育創新合作社，向均一平台教育基金會等三大組織取經。均一平台展示Chat GPT在教育上的應用，及其試用版Jutor，可做對話小老師給予孩子及時反饋。此行60位專任輔導員、智慧學習種子教師也舉一反三，回饋AI時代下的教育創新策略，雙方相互激盪、收穫滿滿。

教育局表示，今年3月新北市與「均一平台教育基金會」簽署合作備忘錄，合力推動「深度師培」，開設輔導團專班，辦理智慧學習種子教師認證與A2講師認證，更由輔導團持續優化數位教材。再透過平台端的數據，精準掌握孩子的學習狀況、程度及學習節點，以推薦適合的影片和題目，落實課中差異化學習，培養主動性較高的學習者。

新北市國民教育輔導團持續學習，相互探索AI時代的教與學。(照片/新北市教育局提供)

均一平台董事長呂冠緯表示，AI科技推動教育創新，每個人都需要用開放的心胸來面對，從大處著眼、小處著手，建議現場老師可先以數位化活動，用課外時間激發學生學習動機後，後續再融入數位化作業，以即時回饋的方式取代傳統批改，循序漸進的朝向差異化教學與個人化學習。

均一平台董事長呂冠緯分享以AI科技推動教育創新。(照片/新北市教育局提供)

輔導團市中心學校召集人、秀朗國小校長曾秀珠表示，本次拜訪TFT為臺灣而教和誠致教育基金會，從師培的使命，到實驗教育的動能，都讓團員感受到教育的無限可能性。未來輔導團在數位、跨域的脈絡下持續精進，透過分區、到校輔導等方式，分享數位科技輔助教學的創新能力。

參與均一平台講師培訓的積穗國中主任莊志勇分享到，自從使用平台融入教學，看到學生學習風景的改變，從教師主講、被動式接受，轉變為主動看影片自學，這是教師生涯最感動的事。同樣參加深度師培的成州國小教師張祝娟提到，記得疫情期間，有一位學生常拒學請假，後來在她的課堂上接觸均一後，因為喜歡闖關，居然能回家主動完成任務，重新愛上學習，這讓她感到十分欣慰。

教育局長張明文表示，數位只是起手式，本質還是教育，繁瑣的事情交給科技，老師更可以專注在教學及學生表現，因此輔導團積極推動數位融入教學，預計今年6月6日與未來親子學習平台合作辦理以「跨域•數位•理解力」為主題的國際論壇與數位融入教學博覽會，另預計9月發表「數位融入各領域的教學課例」，屆時將有更多的創新數位融入教案，開啟AI時代下的教育創新之路。