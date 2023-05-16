綠色旅遊領域盛會、2023全國綠色旅遊微電影大賽成績揭曉，龍華科技大學觀光休閒系學生團隊，由系上老師郭政易、陳曉偉指導，憑藉優秀的創意和技巧，從91組優秀入圍作品中脫穎而出，榮獲第二名、第三名及10組佳作共12個獎項。

觀休系外籍同學獲比賽佳作，與指導老師郭政易開心合影。(照片/龍華科技大學提供)

為了參加比賽，龍華科大觀休系學生精心策劃攝製《探索大溪綠意之旅》微電影。該作品用年輕人的視角，紀錄大溪綠意之旅的過程，在片中，觀眾可以看到大溪地區的自然風光和豐富的文化底蘊，學生們用鏡頭紀錄下了當地的山水風光、古蹟文物、特色建築、傳統手工藝等豐富文化內涵，並通過自己親身體驗和感受，將這些美好景色和故事呈現給觀眾。

拍攝過程中，學生們發揮了自己的創意和想象力，將拍攝的素材巧妙地結合起來，通過不同的鏡頭、視角和音樂等元素，呈現出一部既有意境又有情感的微電影作品。整部作品充滿著青春、活力和創意，充分展現了學生們的拍攝技巧和創作能力。該作品最終榮獲第二名的好成績，獲得了評委高度評價和觀眾喜愛。也為大溪地區的觀光業發展和推廣作出貢獻。

另外一組作品《車站山水佳景●鐵道綠行百歷》則榮獲第三名。該作品以新北市樹林區山佳火車站為主要取景地，通過鏡頭展現當地的鐵道文化和煤礦文物紀念館等介紹，向觀眾呈現一場充滿著美景、體驗和回憶的旅行。

觀眾可以在片中看到山佳火車站的建築風格、鐵路設施和周邊的自然風光，學生們還拍攝當地的彩繪藝術廊道，讓觀眾感受到山佳的獨特魅力。同時，學生們通過實際觀察，了解山佳鐵道的歷史和文化背景，並將這些資訊融入到影片中，作品不僅讓觀眾對當地鐵道文化有更深入的了解，也強調了綠色旅遊的重要性和意義，讓人印象深刻。

指導老師郭政易表示，本次比賽是對學生們綠色旅遊意識和實踐能力的考驗，也是對學生們自主學習和創新能力的肯定，未來，系上將繼續積極響應綠色旅遊的號召，進一步推動綠色旅遊的發展。另一指導老師陳曉偉則說，此次比賽不僅證明龍華觀休系學生實力和水準，也展現了系上教學質量和實踐教學的成果，作為一間以培養應用型人才為己任的高等院校，龍華科大一直注重學生的實踐能力和創新能力的培養，並通過各種形式的實踐教學和校外實習，將理論與實踐結合，使學生們更加適應現代社會的需求和挑戰。