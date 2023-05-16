臺北市政府教育局於15日在大直高中舉辦「來自生命的溫暖悸動~臺北市校園犬貓推動成果分享」，邀請市長蔣萬安、教育局長湯志民及臺北市動物保護處長陳英豪等一同與學生一起體驗校犬在校的生活點滴，透過校犬在大直與師生的互動，展現了臺北市動保教育及生命教育融入校園教育的成果。蔣萬安表示，將加碼補助校犬校貓的保險費，讓這些動物的安全更能獲得保障。

為了藉由動保議題，開創生命教育推動之多元化層面，臺北市教育局與動物保護處合作推廣校園犬貓認養計畫，透過「認養流浪犬貓暨生命教育實施計畫」，積極鼓勵各校申請辦理犬貓認養。除了結合動保處提供的免費絕育、疫苗注射與寄生蟲預防藥物等多項VIP服務外，教育局更補助學校每年申請飼料費、保健品費、生活用品費以及核實補助之醫藥費等多方位支持，將校貓校犬視為家人，比照學生保險，於今年加碼補助校犬校貓保險費，期待能實質提升臺北市動物福利。

為了藉由動保議題，開創生命教育推動之多元化層面，臺北市教育局與動物保護處合作推廣校園犬貓認養計畫。(照片/臺北市教育局提供)

友善動保政策不僅限於動物福利和保護，也涉及生命教育，校犬的到來讓學生在生活經驗中自然而然形成生命教育的概念，學習如何尊重動物、保護動物。在活動現場，大直高中輔導主任與照顧團隊師生向市長及局長介紹校犬的營養需求及生活照顧，市長、局長與同學一同調製校犬的營養餐食，並餵食可愛的校犬小狼及小白，展現動保教育實踐的內涵。

蔣萬安、湯志民、陳英豪與學生一同調製校犬的營養餐食。(照片/臺北市教育局提供)

照顧校犬的陳同學提到，學校有結合動物議題的微課程「汪汪好朋友」，當時很多人想要選這門課，而自己很幸運地選上了，這堂課程讓學生跟校犬有更多互動，同時也更了解動物保護議題。大直高中輔導處吳主任也分享校犬在校園裡帶來的感動與改變表示，照顧校犬是一種承諾，如果約定好時間就一定要來。有次發現同學很喜歡校犬後，便邀請她一同來照顧，同學也因為校犬的陪伴而願意展開心房，因為責任感重新獲得向前的自信，在人際與課業上積極都有極大的改善。

臺北市長蔣萬安表示，透過這樣的活動，可以深入了解校犬融入校園生活和生命教育課程的情況，同時也可以讓學生體驗到動物的需求和感受，從而建立起尊重動物的觀念。實際參與校犬照顧不僅能提升動物福利和保護，更能促進社會的共融以及關懷生命的關係。期望未來更多的學校和社區能夠加入這個友善動保的行列，讓臺北市成為一個更加友善和美好的城市，市政府也將持續推動各項友善動保政策，讓臺北市成為友善動保的典範城市。