為加強宣導技藝教育試探、協助國三生會考後志願選填，臺南市教育局將於25至27日在遠東科技大學舉辦「創新技藝 夢想啟航」臺南市2023技職博覽會，今(16)日舉行記者會，由市長黃偉哲、教育局長鄭新輝及遠東科技大學校長王榮聖等貴賓，以掌舵啟動儀式為活動揭開序幕，象徵率領臺南的莘莘學子航向夢想的未來藍圖。

臺南市2023技職博覽會。(照片/臺南市教育局提供)

臺南市長黃偉哲表示，南市辦理國中技職博覽會已邁入第9年，近3年雖受疫情影響，未能辦理實體技職博覽會，但仍以E化技職博覽會方式辦理，提供豐富多元資訊供學生瀏覽。此次技職博覽會集結產官學界計33個參展單位，共設置約80個攤位，活動內容以國中技藝教育16職群學習及職場應用介紹攤位為主軸，另有技藝教育競賽成果展示，並設置實作體驗區，讓學生體驗糕點及壽司製作、指甲及身體彩繪等，以實作及互動體驗等活潑多元方式進行，預計3500位學生參與，更歡迎家長帶孩子一起來遠東科技大學體育館共襄盛舉。

學生成果表演。(照片/臺南市教育局提供)

教育局長鄭新輝表示，除技職博覽會外，23日在建興國中邀請護理達人黃于芳及攝影達人陳昱彰蒞臨技職達人講座，以自身經驗分享職業探索、學習、實踐歷程、生涯規劃、困境解決、抉擇關鍵、技職抉擇等人生歷程，與在場學生分享寶貴人生歷程經驗。另於24日辦理南市「111學年度技優人員表揚及技藝教育競賽頒獎典禮」，本學年度計共661位學生參賽，計187人獲獎，頒獎典禮將頒發各主題比賽前6名學生，以鼓勵其精彩優異之表現。

臺南市教育局表示，南市已成立3所「國民中學區域職業試探與體驗示範中心」，1所「技職教育及職業試探推動中心」，將職業試探的觸角向下延伸，提供國小高年級學生實作體驗的機會，另辦理暑假體驗課程及營隊、安排學校參訪觀光工廠、拍攝技職教育宣傳影片、繪製技職教育漫畫等多元豐富試探活動，期待透過多面向技職教育的推動，提供學生自我探索及發掘興趣，進而適性選擇升學就業管道，得以翱翔人生。