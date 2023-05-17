夢想淘心室5月17日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到展欣眼科醫療集團總院長林怡汝醫師。處女座的林醫師畢業於中國醫藥大學，同時擁有中西醫雙執照，因為在實習醫院時見到當時的眼科主任自信又迷人，對自己未來的人生很有想法的她因而選擇了眼科專業。節目中除了分享眼科保健的新知，也聊到個人職涯與創業的心路歷程，特別是她面對自己曾經在開刀房手術過程中暈倒的挫折，救人的人反而成為被救的人，讓她一度害怕進開刀房與面對手術，想知道她如何克服困難與更多職場上不為人知的故事都在節目裏跟主持人淘心。

覺得自己像椰子般一樣水、甜又堅強的林醫師表示：以前讀書時，同學常覺得她外表很嚴肅，其實相處後個性是很平易近人的，雖然外表像椰子的硬殼一樣但內心是很柔軟的。從小學四年級開始的志願就是當醫生，原因很催淚，因為家中有親人一出生就有先天性心臟病，目睹親人經常進出醫院看診，於是便悄悄立下了心願，長大後要從醫照顧家人並幫助更多的人。

此外，林醫生分享了一則因眼疾就診的病人，經年忙碌病症沒什麼改善，確因為確診癌症，辭職化療後，眼疾與氣色反而變好。她語重心長的說：健康最重要，放下與得到未必是壞事，也許是另一個轉機。

最後，林怡汝醫師給予年輕人的建議是一句台語”吃果子拜樹頭”，她勉勵年輕人，在學習或職場上，遇到提攜自己的人，必須飲水思源，常懷抱感恩的心。最重要的是心態保持謙虛，並勇於突破舒適圈追求夢想和保持熱情。想知道更多關於眼睛保養與林醫師的淘心內容嗎？更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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