素有「藥師搖籃」之稱的嘉南藥理大學， 16日為暑假即將前往醫療機構與社區藥局進行實習的276名藥學生，舉辦一場隆重且溫馨的授袍典禮，由嘉藥師長一一為藥學生穿上白袍，象徵藥學典範的傳承及任重道遠的期許，師長們殷切叮嚀藥學生謹記教誨，在實習過程中務必勤奮不懈、虛心學習，恪遵藥事法規，善盡藥師社會責任。

授袍典禮不只代表藥師的薪火相承，更像是成為藥師的成年禮，也是學子們實現夢想的里程碑，典禮在代理校長張翊峰的祝福和期勉下揭開序幕，由藥理學院院長王四切、系主任陳秋蘭、多所醫療機構之藥局主任及家長見證下進行。藥學生依序上台，由師長一一授以白袍，全體實習生身著白袍，在學生代表陳羿霏引領舉手宣讀藥師誓詞，宏亮的宣誓聲展現出藥學生對自我的期許及承諾，盼能透過藥學專業，奉獻所學服務人群。

嘉藥藥學系授袍儀式學弟妹為學長姐獻上滿滿祝福。(照片/嘉南藥理大學提供)

代表致詞的107級學生許博胤表示，回顧自己的大學生涯，疫情占了相當大的比重，或許缺少了正常大學生活的某些部份，但卻有著疫情生活中不一樣的體驗，對於藥學生來說，披上白袍後就理解到藥師肩負的重責大任，相信在嘉藥四年所學的知識將可成為實習中最強力的後盾，也相信實習經歷會成為人生中難忘的一段回憶。

藥理學院院長王四切表示，授袍典禮是藥學生蛻變的分界點，希望在醫院與社區藥局指導藥師培訓下，努力吸取實務經驗、增進自身專業素養，並鼓勵藥學生在穿上白袍後，要更有同理心、關懷心與責任感，因為人口老化的社會結構趨勢下，未來藥師不只是調劑而已，也要走入民眾家庭，用心了解、保護民眾用藥習慣與安全，共同努力創造藥師的價值感與榮譽心。

嘉藥為即將進行實習的276名藥學生舉辦隆重且溫馨授袍典禮。(照片/嘉南藥理大學提供)

嘉藥代理校長張翊峰表示，藥學系是創校科系，承載著嘉藥成長的歷史，也造就了全國超過三分之一的專業藥師；透過莊嚴溫馨的授袍儀式，賦予藥學生神聖的榮譽心與責任感來面對嶄新的學習里程，更期勉藥學生莫忘初衷的同理心及耐心，秉持專業和醫療倫理，克盡藥師社會責任，昂首闊步面對未來挑戰。