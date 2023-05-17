當許多畢業活動都因為疫情緊張的關係停辦時，位在臺北市北投區的大屯國小特別為本屆畢業生舉辦以「真友情、抗疫情」，「汗水」代替「淚水」，用「榮耀」取代「感傷」，健康且充滿活力的「登峰造極」活動。

攀爬高度達985公尺的大屯西峰，需要以繩索攀爬斜度逼近60度、克服濕滑的山路，方能攻頂；接著由西峰另外一側近75度山徑拉繩陡降，更是身心的一大挑戰。緊接著繼續攀爬難度一樣高的大屯南峰(960公尺)，再下到大屯坪稍事休息。挑戰並未結束，再繼續克服烈日下彷彿數也數不完的階梯，挺進1092公尺的大屯主峰，才算完成大屯連峰、登峰造極的挑戰。

畢業生分享這次參加活動的心得。(照片/大屯國小提供)

為了做安全確保，有許多家長與老師們一起用愛和榜樣，透過實際行動，陪伴畢業班的孩子們成長。藉此活動讓畢業生們體會：築夢要踏實，要踏穩腳下的每一步；只有堅定持續的努力，才能達到目標完成夢想。孩子也體會到雖然眼前重重難關，但是在夥伴支持打氣下，克服困難成了人生當中難以形容的樂趣。最早完成攻頂的博鈞跟泰瑋同學，以及來迎接的學弟妹，還特地走下陡長的攻頂步道去幫辛苦的同學加油打氣。

授證典禮在陽明山國家公園遊客中心後方草坡舉行，由陽管處張順發副處長、本校林瓊珠校長、大屯里張天恩里長、許心毅家長會長等人共同為成功畢業生授證，證明大屯國小畢業生堅毅不屈、越挫越勇的耐力與毅力。

陽管處張順發副處長表示：今天的路程相當有挑戰性，證明大屯的畢業生身心強健，更期勉大屯師生透過生物速查iNaturalist來認識沿路的動植物生態。陽管處蕭淑碧課長也對畢業生暢所欲言、台風穩健的發表登山感言，留下深刻的印象。

張天恩里長對大屯歷屆畢業生這樣的自我挑戰，給予相當高的肯定，因為「大屯西、南峰」是一處需要手力、腳力與體力並用才能攀登的山岳，也是困難度較高之路線，就算對成年人也是相當具有挑戰性的路線。他認為大屯里一般的里民恐怕也從沒走過這三座大屯山。

此活動讓畢業生們體會：築夢要踏實，要踏穩腳下的每一步；只有堅定持續的努力，才能達到目標完成夢想。 (照片/大屯國小提供)

在春夏交接，大屯山步道上盛開的金毛杜鵑，牛奶榕紅色的嫩葉點綴著滿山的綠，步道旁的七葉一枝花是千元鈔票上的植物，長葉木薑子葉子上像夜光杯的杯狀蟲癭，見證著這一群來自大屯森林中成長的孩子們，將一步一腳印，登大屯山而「曉」臺北盆地，為豐富的六年歲月再次創造高峰經驗，孕育挑戰未來的生命力。