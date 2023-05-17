2023年全國技專校院學生實務專題製作競賽決賽，龍華科技大學觀光休閒系柯莉蓁師生團隊，以「全民〝保齡〞動起來－可攜、可拆組擬真保齡球裝置」作品，勇奪護理與幼保群第1名；資訊管理系陳佳莉、林為中師生團隊的「非(揮)贏(銀)不可-高爾槌球互動系統」作品，榮獲管理群第3名佳績；文創系林建志、黃苾芬師生團隊的「建築物引導逃生路線可視化設計」作品，則獲得土木群佳作，表現非常優異。

龍華科大柯莉蓁師生團隊作品，勇奪護理與幼保群第1名殊榮。(照片/龍華科大提供)

由教育部主辦2023全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展，5月11至12日進行決賽暨作品展示。本次競賽有1,362件作品報名，遴選出16類群、147件參加決賽與成果展示。龍華科大共入圍5件作品，榮獲第一名、第三名及1項佳作的好成績。

龍華科大陳佳莉、林為中師生團隊作品，榮獲管理群第3名佳績。(照片/龍華科大提供)

觀休系柯莉蓁老師指導學生團隊蔡昌宙、王筠平、顏堃峻及洪家羚，以「全民〝保齡〞動起來－可攜、可拆組擬真保齡球裝置」作品，榮獲護理與幼保群第1名。團隊創作的可攜帶、可拆組擬真保齡球裝置，非常方便攜帶，也讓保齡球可進入社區與長者互動、辦理趣味競賽引起民眾及與小朋友的互動。其中洪家羚為文創系學生，因修體育課喜愛上保齡球活動，在團隊中充分發揮文創與觀休系跨域合作之創意想法。

柯莉蓁老師說，這件創作已獲得教育部教學實踐計畫，在校園規畫多元體育課程，亦獲得廠商產學合作機會進行推廣活動，本創作產品除已獲得專利外，也已獲廠商預定技術移轉。

而資管系陳佳莉與林為中老師指導學生鄭婷予、邱楷傑、葉偉志、黃宇碩、陳建名及邱瑩澤，則以「非(揮)贏(銀)不可-高爾槌球互動系統」作品，榮獲管理群第3名。該系統包含智能計分系統、智能球桿、機器人以及App設計，將高爾槌球智能化，使大眾能夠更方便體驗到高爾槌球的樂趣。

學生鄭婷予表示，研究中，團隊使用差分圖像辨識法，以解決球遮住分數無法判讀分數的問題，智能球桿收集揮桿時的力道、方向及速度進行分析，機器人可以與銀髮族互動，透過App更能邀請同好競賽，增加動力。

文創系林建志及黃苾芬師生團隊作品，獲得土木群佳作。(照片/龍華科大提供)

獲得土木群佳作的則是文創系林建志及黃苾芬老師指導許育嘉、趙辰心同學的「建築物引導逃生路線可視化設計」作品。是以現有逃生指示燈功能提供緊急照明與路線指引為基礎，加上「螢光劑」功能，讓人員在逃生過程中，取用留下螢光足跡，使救援團隊可依據留下痕跡找到倖存者，同時也改良傳統逃生指示燈外型，讓視覺指引更為直覺，縮小空間則可放置「螢光劑」，改良後大小與改良前並無太大差異，卻多了新功能，能夠縮短救援時間，更有效提升生存機率。

研發長陳永裕指出，學校積極鼓勵學生從事具產業競爭性研究，獲獎學生除教育部頒發獎金外，學校董事會也頒發獎金並加碼招待獲獎團隊出國，創造師生團隊朝向實務型專題實作研究，並爭取更多產學合作的機會，持續培育出新一代優秀技職人才。

龍華科大校長葛自祥強調，參與全國技專學生實務專題競賽可以強化學生思考能力與實作能力，培養產業務實致用人才。本次入圍5件作品，有一件是電機系五專同學入選，顯見五專生與大學生表現不遑多讓，對各系教學方式與學習成果是很大肯定，期盼學子積極參與各項全國與國際競賽，累積更多參賽經驗，用實際表現證明技職學生能在世界舞台上，耀眼發光。