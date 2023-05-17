「第六屆芒果要的就是你」湖南衛視暑期實習培訓活動，校園巡迴說明會5月17日前往文化大學進行活動宣傳，本次活動由湖南衛視與中華兩岸文經協會主辦，時際創意傳媒承辦，因疫情停辦三年，今年再度重啟，期望能夠開拓台灣年輕學子的傳播新視野。

文化大學資訊傳播學系柯舜智教授在課堂中對同學們提到，能夠到湖南衛視實習，是一個非常好的機會，那邊擁有豐富的資源與技術，雖然同學們才大一，但是累積經驗與多嘗試是好事，往年我們也有學長姐到那邊去暑期實習，推薦函是老師寫的，如果有興趣的同學，課後都可以找老師聊聊。

主辦單位中華兩岸文經協會王雅芬秘書長也在說明會中特別提到一些海選面試的小技巧。(攝/景義婷)

主辦單位中華兩岸文經協會王雅芬秘書長也在說明會中特別提到一些海選面試的小技巧，也鼓勵大一同學可以多多參與，只要你願意踏出舒適圈，你就有機會成為搶手貨的熟芒果。

第六屆芒果要的就是你-湖南衛視暑期自費實習活動」徵選的對象不限科系。(攝/景義婷)

第六屆芒果要的就是你-湖南衛視暑期自費實習活動」徵選的對象不限科系、大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生，最終海選出50名最優秀的學子前往湖南衛視進行為期一個月的實習培訓，活動報名至5月30日，相關資訊可至「芒果講習所」粉絲團查詢。

報名連結: https://forms.gle/pkmaFtbNNGT6LBM77

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